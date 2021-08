Nyck de Vries is de nieuwe Formule E-kampioen en daarmee de eerste Nederlandse wereldkampioen in de autosport. De Fries won in 2019 ook al de Formule 2-titel en werd in 2010 en 2011 wereldkampioen karting.

Vanwege zijn successen in de karting werd Nyck de Vries in 2010 opgenomen in de talentenopleiding van McLaren. Na de overstap van de karts naar de formulewagens werkte De Vries zich geleidelijk op. Via de Formule Renault en de GP3 naar de Formule 2 in 2017. In zijn derde Formule 2-seizoen rekende De Vries af met onder andere Nicholas Latifi, Luca Ghiotto, Sérgio Sette Câmara en Jack Aitken en pakte hij de titel.

Promotie naar de Formule 1 lonkte, maar door gebrek aan beschikbare stoeltjes, week De Vries uit naar de Formule E, waar hij als fabriekscoureur van Mercedes aan de slag kon. In zijn debuutseizoen maakte hij al direct indruk, met een podiumplaats in de slotrace van het seizoen als beloning voor een sterk leerjaar. Omdat hij het niet alleen goed deed in de Formule E-races, maar ook in het ontwikkelingswerk mocht De Vries aan het eind van het jaar bovendien de Formule 1-auto van Mercedes testen en werd hij voor 2021 net als teamgenoot Stoffel Vandoorne benoemd tot officiële reservecoureur van het kampioensteam.

Nyck de Vries op weg naar de titel in de Formule E

De Vries begon sterk aan het seizoen in 2021 met winst in de openingsrace in Saoedi-Arabië en nog een zege in Valencia. In het midden van het jaar had hij het wat moeilijker, mede door het veelbesproken kwalificatiesysteem van de Formule E. De top-6 van het kampioenschap moet namelijk in de eerste groep op pad in de kwalificatie en daarna toezien hoe de concurrentie gebruik maakte van de verbeterende baancondities.

In het voorlaatste raceweekend in Londen zat alles weer mee en heroverde De Vries met twee tweede plaatsen de leiding in het kampioenschap. De marge was echter nog niet geruststellend, zeker gezien de grote verspringingen die per race mogelijk zijn. Maar de achtste plaats in de slotrace bleek genoeg om zich te verzekeren van de wereldtitel Formule E.

Wat De Vries volgend seizoen gaat doen, is nog niet bekend. De Nederlandse coureur voelt zich thuis bij Mercedes in de Formule E, maar de Duitse fabrikant heeft zich nog niet gecommitteerd aan de nieuwe generatie auto’s die na volgend seizoen wordt geïntroduceerd. De Vries wordt ook in verband gebracht met een mogelijk Formule 1-stoeltje bij Williams. Daarnaast is De Vries ook actief in de langeafstandsracerij, dus hij zal zich in ieder geval niet hoeven te vervelen, zeker niet met een Formule E-titel op zak.

Missie geslaagd: Nyck de Vries is de nieuwe wereldkampioen Formule E