De overname van Alfa Romeo Racing door Andretti Autosport gaat voorlopig niet door. De zaak zou vastzitten op de vraagprijs die de huidige eigenaar van het Formule 1-team vraagt.

Al enkele weken wordt er volop gespeculeerd over de overname van het Italiaans-Zwitserse team. Andretti zou in vergevorderde gesprekken zijn met het Zweedse Islero Investments dat eigenaar is van Sauber, de fabriek in Zwitserland die de Formule 1-auto’s voor Alfa Romeo Racing bouwt. Andretti zou samen met een groep investeerders een meerderheidsbelang in het bedrijf willen nemen en zo onder Amerikaanse vlag de Formule 1 willen betreden.

Lang leek het erop dat de overeenkomst dit weekend in Austin zou worden aangekondigd. Andretti zou al in de Sauber-fabriek in Hinwil zijn geweest en IndyCar-coureur Colton Herta zou in beeld zijn om voor het nieuwe team te gaan rijden. De afgelopen dagen werd echter steeds duidelijker dat er op korte termijn niet veel nieuws naar buiten zou komen. Een Twitter-bericht van Andretti waarin ‘groot nieuws’ werd aangekondigd, werd opgevolgd door de bekendmaking van een nieuwe sponsordeal voor het Formule E-team van Andretti. Niet echt het grote nieuws waarop de wereld zat te wachten.

Auto, Motor und Sport schrijft nu dat de deal helemaal op losse schroeven staat. De geldschieters van Andretti zouden de vraagprijs wat al te gortig vinden. Die vraagprijs zou 350 miljoen euro bedragen, met daarnaast nog eens een bankgarantie van 250 miljoen euro om ervoor te zorgen dat het team de komende vijf jaar vooruit kan. Die 50 miljoen euro per jaar is bedoeld om het gat te dichten tussen de inkomsten van het raceteam en het budgetplafond, mocht er niet genoeg sponsorgeld worden gevonden. Ook zou de Zweedse miljardair Finn Rausing, de grote man achter Islero Investments, niet al te happig zijn om Sauber nu al te verkopen. Mogelijk verwacht Rausing over een paar jaar met de nieuwe auto’s en een mogelijk beter presterend team, meer geld te kunnen vragen.

