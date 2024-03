Het Amerikaanse team Andretti heeft de hoop op een plaatsje op de Formule 1-grid nog allesbehalve opgegeven. Andretti heeft om die reden stevig geïnvesteerd in de windtunnel van Toyota in Keulen, die eerder door verschillende teams in de autosport tegen vergoeding werd gebruikt.

McLaren was jarenlang een van de belangrijkste huurders van de windtunnel in Keulen (foto boven). Inmiddels beschikt de Britse renstal over haar eigen windtunnel. Volgens F1-journalist Ian Parkes heeft Andretti, het team van voormalig wereldkampioen Mario Andretti en zoon Michael, inmiddels een afspraak gemaakt over het exclusieve gebruik van de windtunnel. Om die reden heeft men geïnvesteerd in modernisering van de tunnel.

Andretti was lang in de race voor een plaatsje op de grid in 2025, maar de aanvraag werd in januari afgewezen. Hoewel de FIA de toetreding wel zag zitten, stak de Formule 1 zelf er uiteindelijk een stokje voor. Een elfde team op de grid had volgens Formule 1 nog geen toegevoegde waarde voor de sport.

Andretti zou in eerste instantie gaan deelnemen met een motor van een van de huidige fabrikanten, In november kondigde het team aan dat het Amerikaanse General Motors vanaf 2028 met een eigen motor wil participeren. Dat biedt nieuwe kansen. De investeringen in de windtunnel laten in ieder geval zien dat voor Andretti het project nog springlevend is.

