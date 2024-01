Het startveld in de Formule 1 blijft voorlopig uit tien teams bestaan. De commercieel rechtenhouder (FOM) heeft de aanmelding van de Amerikaanse renstal (met steun van partner General Motors) per 2025 afgewezen. Volgens de rechtenhouder zou de komst van Andretti ‘meer waarde’ voor het team hebben dan voor de sport.

De deur voor een elfde F1-team leek open te staan, toen FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem vorig jaar na afronding van het antecedentenonderzoek verklaarde eigenlijk geen reden te zien waarom Andretti niet aan het startveld zou kunnen worden toegevoegd. Vanuit de commercieel rechtenhouder (FOM) en het gros van de tien teams klonk destijds al de nodige weerstand. Met name Günther Steiner (inmiddels ontslagen) keerde zich namens Haas F1 fel tegen de komst van een tweede Amerikaans team.

De FIA en FOM stonden lijnrecht tegenover elkaar. Nu is duidelijk geworden dat Andretti eigenlijk een kansloos gevecht voerde, ondanks de hoopvolle woorden van Ben Sulayem. “Uit het onderzoek is gebleken dat een elfde team geen toegevoegde waarde heeft voor het wereldkampioenschap”, zo luidt een van de vele conclusies in het verdict van de FOM. “Het belangrijkste ingrediënt van een nieuwkomer om waarde aan het kampioenschap toe te voegen is competitief zijn. We geloven niet dat dat het geval zal zijn.”

Verder laat de FOM weten dat hoewel de naam Andretti weliswaar als muziek in de oren klinkt van vele F1-fans, uit onderzoek is gebleken dat de Amerikaanse renstal meer (commerciële) baat zou hebben bij een entree dan de sport. Verder zou de komst van een elfde team voor nogal wat ‘operationele problemen’ zorgen. “Promotors zouden hogere kosten hebben en de andere teams minder commerciële ruimte op de circuits”, oordeelt FOM nu.

Op basis van de huidige inschrijving denkt de rechtenhouder dat Andretti geen toegevoegde waarde vertegenwoordigt voor het kampioenschap. Deelname zou ‘niet succesvol’ zijn. FOM verklaart wel dat dit kan veranderen bij een aanmelding van 2028, indien Andretti met een krachtbron van General Motors zou gaan participeren.

FOTO: Michael (l) en Mario Andretti (m) in gesprek met McLarens topman Zak Brown.