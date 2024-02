Een opvallende passage in het FOM-statement over de afwijzing van Andretti als F1-team ging afgelopen week over een uitgebleven reactie op een uitnodiging voor een bijeenkomst. Volgens FOM kwam er nooit reactie van het team. Andretti reageerde vrijdag tegenover Britse media op die claim: “De mail is in de spambox beland.”

Het is op het oog een bizarre uitleg, maar volgens Andretti toch echt de waarheid. Een IT-medewerker van de Amerikanen zou de bewuste mail met uitnodiging hebben opgeduikeld in de spambox van het e-mailaccount van Michael Andretti. “Daarom wisten we niets van een aanbod om bijeen te komen. Een bijeenkomst met FOM zouden wij niet afwijzen.”

De bewuste uitnodiging van FOM voor Andretti was voor een bijeenkomst op 12 december 2023. De Formule 1-organisatie bood het beoogde elfde team aan om die dag in aanwezigheid van alle betrokkenen de plannen voor toetreding nader te presenteren. “Maar”, stelde FOM afgelopen week, “op dat aanbod ging ze niet in.”

Het team stelt nu graag alsnog op gesprek te komen. “Dat is en blijft namelijk voor ons van groot belang. We zouden graag van die gelegenheid gebruik maken en dat hebben we FOM inmiddels ook laten weten.” Of het zover komt, is zeer de vraag. De afwijzing liet weinig ruimte voor nieuwe inzichten.

De wintereditie van Formule 1 Magazine al gezien? Bestel ‘m hier (met gratis bezorging!)