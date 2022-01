McLaren Racing-CEO Zak Brown heeft bevestigd dat McLaren gesprekken heeft gehad met de Volkswagen Group, maar verder speelt er volgens hem niks. Sterker nog, Brown haalt zelf aan dat hij heeft gehoord dat het autoconcern ‘iets met Red Bull en Porsche gaat doen’.

Dat verklaart Brown in gesprek met persbureau Reuters. De Amerikaan reageert hiermee op de recente berichten dat de langverwachte Formule 1-entree van de Volkswagen Group – eigenaar van onder meer Volkswagen, Audi en Porsche – inmiddels zo goed als zeker zou zijn.

Lees ook: ‘Toetreding Audi en Porsche op een oor na gevild’

Met welke merken dat precies is en in welke vorm – met een eigen team of alleen als motorleverancier – is daarentegen nog in nevelen gehuld. Tegenover Reuters suggereert Brown nu echter dat van een eerder gespeculeerde overname van McLaren geen sprake is.

“Ik geloof dat ze met een handvol teams op de grid hebben gesproken. Zoals je je kan indenken, hebben wij ook gesprekken met ze gehad”, bevestigt Brown. Maar: “Wij zijn met oog op de korte en middellange termijn blij met hoe we ervoor staan.”

Lees ook: McLaren ontkent geruchten over overname door Audi: ‘Volkomen onjuist’

Red Bull – Porsche?

“Ik heb echter gehoord dat Volkswagen op het Porsche-front iets met Red Bull gaat doen”, klapt Brown uit de school. De Amerikaan laat daarbij in het midden of hij dat uit de eerste hand heeft of niet. Wat hij ook nog stelt, is dat het volgens hem nog ‘niet definitief vaststaat’ of de Volkswagen Group de Formule 1 betreedt en met welke merken.

McLaren houdt de situatie volgens Brown hoe dan ook in de gaten. Zij het met de blik op de langere termijn. Het team uit Woking heeft nog tot en met 2026 een contract met Mercedes voor motoren en zal dit honoreren. “Al kijken we uiteraard wel wie er voor 2026 in de sport zitten en zullen we op termijn een beslissing nemen over wat wij dan doen.”