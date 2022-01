De geruchten over een entree van de Volkswagen Group in de koningsklasse van de autosport blijven aanhouden.

Het begint er zelfs steeds meer op te lijken dat niet slechts één merk van het Duitse autoconcern de koningsklasse zal betreden, maar dat zowel Audi als Porsche vanaf 2026 actief zullen zijn in de Formule 1. Al langer wordt er gespeculeerd over de toetreding van de twee Duitse automerken, maar volgens het Engelse CAR Magazine zou de beslissing nu “zo goed als rond” zijn. Het is alleen nog wachten op de definitieve goedkeuring van de raad van commissarissen van de VW Group. Audi en Porsche zouden de krachtbronnen die ze voor de Formule 1 willen gaan produceren, samen willen ontwikkelen.

Porsche in zee met Red Bull

Maar daar houdt de samenwerking op. CAR Magazine gaat ervan uit dat Porsche zich vanaf 2026 – als de nieuwe generatie krachtbronnen wordt geïntroduceerd – aansluit bij Red Bull Racing. Dat team zou dan afscheid nemen van de Honda-motoren die het vanaf dit jaar zelf in productie neemt.

Lees ook: Porsche ‘overweegt serieus’ intrede in Formule 1

Audi wil McLaren overnemen

Audi zou al in een vergevorderd stadium zijn om de complete McLaren Group over te nemen. Geruchten daarover doken eind vorig jaar al op, maar werden door McLaren tegengesproken. CAR Magazine schrijft echter dat er wel degelijk aan een overname wordt gewerkt. Audi zou bereid zijn om de portemonnee te trekken nu het niet meer actief is in de DTM en de Formule E. Het merk uit Ingolstadt hoopt zo concurrent BMW – dat ook op McLaren aast – af te troeven. De McLaren Group zelf is nu nog voor een groot gedeelte in handen van de Mumtalakat Holding Company, een beleggingsfonds uit Bahrein dat graag af zou willen van de “verliesgevende auto-business.”

