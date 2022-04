Het Volkswagen-bestuur heeft de Formule 1-plannen van haar merken Audi en Porsche goedgekeurd. Over de definitieve instap wordt echter pas besloten als de nieuwe motorregels voor 2026 en daarna officieel zijn.

Dat berichten onder meer Reuters en het Duitse Auto, Motor und Sport. Dat deze week een beslissing over de Formule 1-projecten van Audi en Porsche zou volgen, was al langer bekend. Zoals gezegd staat het licht dus op groen, maar is het nog wel wachten op hoe het nieuwe motorreglement er precies uitziet.

De nieuwe motorformule, die in 2026 wordt ingevoerd, zal waarschijnlijk zeker bij de eisen en wensen van de Volkswagen-merken aansluiten. Zo wordt de zeer complexe MGU-H geschrapt, maar is er een grotere rol weggelegd voor de andere hybridesystemen. Iets waar Audi en Porsche op zinden.

In een reactie aan Auto, Motor und Sport laat de Volkswagen Group weten dat ‘het bestuur en de toezichtraad hebben ingestemd met de plannen van Audi en Porsche’. De plannen van beide merken bevinden zich zo in de ‘laatste evaluatiefase’, in afwachting van de definitieve 2026-regels. De Formule 1 heeft eerder aangegeven de nieuwe regels begin 2022 rond te willen hebben.

De verwachting is verder dat Porsche in zee gaat met Red Bull. Volgens Auto, Motor und Sport zijn de gesprekken tussen McLaren en Audi stukgelopen. Sauber, dat nu onder de Alfa Romeo-naam uitkomt, zou zodoende op pole staan als potentiële partner, al zou ook Aston Martin bij Audi hebben aangeklopt voor een samenwerking op motorgebied.

