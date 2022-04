Audi heeft het bod op McLaren, om zo een Formule 1-deelname veilig te stellen, verhoogd van 450 miljoen euro naar 650 miljoen euro, meldt het doorgaans goed ingelichte Automobilwoche.

De geruchten over de Formule 1-deelname van Audi en Porsche doen al jaren de ronde. De twee merken binnen de Volkswagen Group hebben al lange interesse in de Formule 1, al lijkt een deelname nu nog realistischer dan ooit tevoren. Volgens persbureau Reuters zou de Volkswagen Group deze week groen licht geven voor de Formule 1-programma’s van Audi en Porsche. Daarbij zou Audi de samenwerking aangaan met McLaren terwijl Porsche in verband wordt gebracht met Red Bull.

Op de achtergrond lijkt er nog wel wat meer te spelen dan een samenwerking tussen Audi en McLaren. Audi zou volgens het doorgaans goed ingelichte Automobilwoche namelijk denken aan de overname van McLaren, of in ieder geval een verregaande samenwerking. Die geruchten deden vorig jaar al de ronde, maar werden snel ontkend door McLaren. McLaren Racing-CEO Zak Brown erkende later wel dat er gesprekken waren gevoerd met de Volkswagen Group.

Nu zou Audi het bod op de autofabrikant verhoogd hebben van 450 miljoen euro naar 650 miljoen euro, al noemt Automobilwoche daarbij niet de bron. Daarmee wil Audi eerst een aandeel in het Formule 1-project kopen, waarna investeringen in McLaren als merk zouden kunnen volgen. Vanuit de Volkswagen Group is er nog geen officiële reactie gegeven op de geruchten.