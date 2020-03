‘GP Bakoe wordt ook uitgesteld’: begint het F1-seizoen pas in Canada?

De Grand Prix van Azerbeidzjan, in hoofdstad Bakoe, lijkt de volgende race die sneuvelt vanwege het coronavirus. Autosport.com meldt dat dit maandag officieel wordt aangekondigd.

Volgens informatie van de Britse publicatie wordt de race in Bakoe, oorspronkelijk het achtste nummer op de kalender, uitgesteld. De organisatie achter de race zou er weinig in zien de wedstrijd door te laten gaan te midden van de corona-pandemie, en alle gevolgen van dien.

Gaat er een streep door de race in Bakoe, dan wordt de Grote Prijs van Canada van 14 juni (aanvankelijk race nummer negen) de seizoensopener. Onder voorbehoud, uiteraard, gezien hoe hard het gaat met het schrappen van Grands Prix. Van de races voor Bakoe zijn Australië, Bahrein, Vietnam, China, Nederland en Spanje al uitgesteld. Formule 1’s kroonjuweel Monaco is in zijn geheel afgelast.

In het geval van Azerbeidzjan zou het vooralsnog niet om afstel maar uitstel gaan, bericht Autosport. De organisatie zou de race namelijk later in het jaar alsnog willen houden. Voor nu zorgt het coronavirus echter ook in Azerbeidzjan voor te veel problemen en vraagtekens, ook omdat de opbouw van het stratencircuit in Bakoe al snel zou moeten beginnen.

