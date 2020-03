F1-CEO Chase Carey zegt dat een wijziging in de kalender geen goedkeuring van de teams vereist. De organisaties achter de Formule 1 proberen momenteel de seizoenskalender voor 2020 te herschikken nadat zeven races zijn uitgesteld of geannuleerd vanwege het coronavirus. De F1 en FIA kunnen de kalender dus wijzigen zonder toestemming teams. “Ik doe er alles aan om het seizoen 2020 zo snel mogelijk van start te laten gaan”, zegt Carey.

Chase Carey, CEO van Formule 1, zegt dat de F1 en FIA zonder formele toestemming van de teams kalenderwijzigingen kunnen doorvoeren. Het F1-seizoen begint voorlopig op 7 juni in Bakoe. Gisteren werden de GP’s van Spanje en Nederland officieel uitgesteld, de race in Monaco vindt in 2020 niet plaats.

Lees ook: Races in Zandvoort en Barcelona uitgesteld, Monaco geschrapt

Woensdag vergaderden teams, FIA en F1 over een aangepaste kalender voor dit seizoen. De teams gaven daarbij toestemming om zoveel mogelijk uitgestelde races zo snel mogelijk in te halen. De Formule 1 en de FIA werken nu aan de invulling van een nieuwe kalender voor 2020. “We zullen met de teams overleggen, maar zoals overeengekomen tijdens de vergadering heeft de nieuwe kalender geen formele goedkeuring nodig”, vertelt Carey in een statement.

Carey benadrukt dat hij “er alles aan doet om het seizoen 2020 zo snel mogelijk van start te laten gaan”. Dat zal net wat eenvoudiger zijn nu er geen toestemming van de teams nodig is, legt Carey uit. “Dit geeft ons de nodige flexibiliteit om met de betrokken racepromotors nieuwe data af te spreken en klaar te zijn om op het juiste moment opnieuw te gaan racen.”



Lees ook: GP’s met minder dan 12 auto’s? Brawn houdt alle opties open