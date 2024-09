De Formule 1 is leuker dan ooit en dat komt door de onvoorspelbare factor. Op voorhand valt gewoonweg niet te zeggen wie er met de pole position en de zege vandoor gaat. Zo ook dit keer op het uitdagende stratencircuit van Bakoe. Tel daarbij op dat de coureurs die strijden om de titel starten op plek zes en zestien en je weet dat je we een leuke middag tegemoet gaan.

Op de eerste rij treffen we Charles Leclerc en Oscar Piastri. De Ferrari-coureur vertrekt voor de vierde maal op rij vanaf de voorste positie en hoopt vurig dan eindelijk een keer te kunnen zegevieren in Azerbeidzjan. Zijn grootste uitdager voor de overwinning staat direct naast hem op de grid en de Monegask weet dat hij alle zeilen zal moeten bijzetten om de Piastri achter zich te houden. De racepace van de McLaren is namelijk uitmuntend te noemen. Plus, de tot tweede rijder gedegradeerde Australiër zal er alles aan doen om te laten zien dat deze keuze onterecht was.

In hun spiegels staan Carlos Sainz en Sergio Pérez opgesteld. Met name Pérez is gebrand op een goed resultaat en een podiumplek ligt in het verschiet. Op 21 april stond hij in China voor het laatst op het ereschavot. De tweede rijder van Red Bull is gek op dit circuit en weet er altijd iets extra’s uit te persen en de Mexicaan wil het liefst zijn kunstje van vorig jaar herhalen: winnen!

Tactische titelstrijd

Op rij drie staan George Russell en Max Verstappen zij aan zij. De twee hadden vorig jaar een aanvaring op het stratencircuit en deinzen beiden niet terug om de spierballen te tonen. Dat kan wellicht nog voor wat tumult zorgen in de eerste bochten na de start, al weet Verstappen ook dat er nu andere belangen meespelen. Lando Norris, zijn grootste belager in de titelstrijd, start vanaf P16 en dus moet de Nederlander zorgen dat hij heelhuids en met zoveel mogelijk punten over de meet komt.

Voor Norris geldt hetzelfde advies. Hij moet uit de problemen blijven in de vaak hectische openingsfase van deze race en zich daarna zo snel mogelijk een weg naar voren zien te banen. Het lange rechte stuk zorgt voor genoeg mogelijkheden om dit voor elkaar te boksen. Maar meer dan een handjevol punten en wellicht de snelste raceronde zit er niet in voor de Brit vandaag.

Tenslotte nog twee coureurs die uitblonken in de kwalificatie: Franco Colapinto en Oliver Bearman. De rookies waren beiden sneller dan hun ervaren en hoog aangeschreven teamgenoten. In je pas tweede F1-kwalificatie zowel Alexander Albon als Nico Hülkenberg verslaan? Petje af! En het toont ook eens te meer aan waar de Formule 1 naast de onvoorspelbaarheid ook naarstig naar op zoek is: vers bloed.

Let op! De race start vanmiddag om 13.00 Nederlandse tijd.

