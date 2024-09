Lewis Hamilton begint de GP van Azerbeidzjan in Bakoe zometeen (start is om 13.00 uur) vanuit de pitlane. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een straf gekregen, omdat het team van Mercedes nog onder Parc Fermé aan zijn bolide had gewerkt.

Mercedes heeft meerdere onderdelen van de motor vervangen: een nieuwe verbrandingsmotor, turbo, MGU-H en MGU-K. Voor al deze componenten is Hamilton toe aan zijn vijfde exemplaar van het seizoen, terwijl vier het maximaal toegestane aantal is.

Normaliter had Hamilton een gridstraf gekregen. Omdat Mercedes de wijzigingen echter onder Parc Fermé en zonder goedkeuring van de FIA had doorgevoerd, is Hamilton veroordeeld tot een start vanuit de pitlane.

Ook Esteban Ocon (Alpine) start om dezelfde reden vanuit de pitlane.

Lees hier alles over de GP in Azerbeidzjan

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!