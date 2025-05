Op basis van de startopstelling is de kans normaal gesproken zeer groot dat Lando Norris de Grand Prix van Monaco vanaf pole position wint. Maar dit keer kan de verplichte extra pitstop zomaar roet in het eten gooien en zorgen dat de race in het Prinsdom één groot casino wordt. Of wordt het toch de beruchte optocht en wint McLaren eindelijk sinds 2008 weer het kroonjuweel van de Formule 1?

Op de eerste rij van de startopstelling staat dus Lando Norris en pal naast hem lokale held Charles Leclerc. Ook hij aast op thuissucces en wil zijn overwinning van vorig jaar een vervolg geven. Daarachter staan Oscar Piastri en Max Verstappen. De Nederlander is een plekje naar voren geschoven vanwege de gridstraf van Lewis Hamilton. De rij hierachter is de meest verrassende van de grid. Hier treffen we Isack Hadjar en Fernando Alonso. Zoals gezegd kan deze race zomaar een casino worden en staat één van hen vanmiddag op het podium.

En daar azen zovelen op vandaag, met name degenen die wat verder naar achteren op de grid staan. Wat als je na de eerste ronde al naar binnen gaat voor de eerste verplichte stop en de ronde daarna direct de volgende doet? Dan kan het met een safetycar zomaar ineens jouw kant opvallen. Daar zal bij Mercedes ongetwijfeld ook over nagedacht worden met George Russell startende vanaf P14 en Kimi Antonelli vanaf P15, want inhalen is hier schier onmogelijk.

De Grand Prix van Monaco start vanmiddag om 15.00 uur.

