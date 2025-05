Max Verstappen schuift op naar P4 door een gridstraf van drie plaatsen voor Lewis Hamilton. Tijdens de kwalificatie in Monaco hinderde de Ferrari-coureur de regerend wereldkampioen, waarna beiden zich bij de stewards moesten melden. “Zoals bij eerdere incidenten van deze aard, vormt het feit dat het radiobericht de oorzaak van de hindering was geen verzachtende omstandigheid”, luidt de verklaring.

Tijdens de kwalificatie in Monaco ging het bijna mis tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Op volle snelheid kwam de regerend wereldkampioen de Brit tegen, die op dat moment bezig was met een cool down lap. Hamilton stuurde naar buiten, waardoor de Nederlander van zijn gast moest en zijn snelle ronde moest afbreken.

Verstappen liet zijn woede duidelijk blijken over de boordradio. Ook Hamilton was niet te spreken over de situatie. “Ik dacht dat ik het goed deed door uit de buurt van iedereen te blijven. Het team zei eerst dat Max een snelle ronde reed, dus bleef ik links. Toen zeiden ze ineens: ‘Nee, hij zit niet in een snelle ronde’. Ik stond op het punt weer op snelheid te komen en versnelde zo’n tien meter. Ik zat van de ideale lijn af, maar leidde hem zeker af”, verklaart Hamilton tegenover Sky Sports.

Geen genade

De kemphanen moesten zich na afloop van de kwalificatie melden bij de stewards, waarbij vooral de rol van de Ferrari-coureur onder de loep werd genomen. Achteraf toont Verstappen meer begrip voor de situatie. “Lewis kon er niets aan doen, hij kreeg niet de juiste informatie van het team”, zegt hij. “Ik probeer hem ook geen straf aan te smeren, maar ik kreeg ooit een gridstraf gekregen vanwege het ophouden van iemand die niet eens een snelle ronde reed. Dus als Lewis nu geen straf krijgt, dan zou ik daar verbaasd over zijn. Maar nogmaals, ik weet dat het een fout van het team is, want Lewis is doorgaans altijd wel correct op dit vlak.”

De FIA kent echter geen genade. “Zoals bij eerdere incidenten van deze aard, waarbij een bestuurder onjuiste of onvolledige informatie heeft ontvangen waardoor een andere auto werd gehinderd, vormt het feit dat het radiobericht de oorzaak van de hindering was geen verzachtende omstandigheid. We leggen daarom de standaardstraf op van een terugval van 3 startplaatsen”, luidt de verklaring. Dat betekent dat Hamilton de race vanaf P7 start, met Verstappen drie plaatsen verder naar voren op P4.

