George Russell doet het gewoon nog een keer. Net als in Melbourne zette de Brit de hele kwalificatie naar zijn hand, domineerde hij elke segment en eindigde hij ruim drie tienden voor zijn teamgenoot Kimi Antonelli. De zilverpijlen staan op rij één en twee. Het verhaal van de sprintrace schrijft zichzelf.

Russell klokte een 1:31.520 en liet daarmee het hele veld achter zich. Achter de Mercedes-muur is het dringen: Lando Norris pakt P3 voor McLaren, maar moet Lewis Hamilton in zijn nek voelen. De zevenvoudig kampioen, vorig jaar nog de winnaar van deze sprintrace in Shanghai, start als vierde in de Ferrari. Oscar Piastri en Charles Leclerc completeren de top zes. Pierre Gasly verraste met een knappe zevende tijd voor Alpine, een resultaat dat lang niet iedereen had zien aankomen.

Dan Max Verstappen. Achtste op de startopstelling. Red Bull worstelt zichtbaar, en dat is zacht uitgedrukt. Verstappen moest in zijn laatste poging door het grind, net voldoende om door te gaan. Teamgenoot Isack Hadjar had het al even lastig. Oliver Bearman deed het een stuk beter namens Haas en veroverde een verrassende negende startplaats.

Aan de staart van het veld is het één grote deceptie. Franco Colapinto staat op P16, ver achter zijn Alpine-teamgenoot Gasly. Williams eindigde op P17 en P18 met Sainz en Albon. Aston Martin staat op de een na laatste startrij, en Cadillac bezet de allerlaatste rij.

De sprintrace start zaterdag om 08.00 uur Nederlandse tijd.

