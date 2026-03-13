Max Verstappen moest tijdens de eerste sprintkwalificatie van het jaar genoegen nemen met de achtste tijd. De Red Bull kwam er simpelweg niet aan te pas in Shanghai. Hij en teamgenoot Isack Hadjar wisten zich nipt te kwalificeren voor SQ3, maar konden daarna niet tippen aan de andere topteams. Het verschil met polesitter George Russell was aanzienlijk. In de aanloop naar de rest van het raceweekend ziet Verstappen echter weinig ruimte voor verbetering.

In zijn cooldownronde ging Max Verstappen al flink tekeer tegenover race-ingenieur Gianpiero Lambiase. “Ik kan het gewoon niet”, klonk het over de boordradio. “De auto is onbestuurbaar. Ik heb echt nog nooit zoiets slechts meegemaakt.” Tijdens de kwalificatie ging de Nederlander een aantal keer te wijd door de bochten. Hij worstelde zichtbaar met de besturing van zijn RB22. “Ik weet het, het ligt niet aan jou”, reageerde Lambiase begripvol.

‘Rampzalig’

Tegenover F1TV verduidelijkte Verstappen later waar Red Bull op vrijdag tegenaan liep. “Het ging de hele dag al rampzalig, er zat gewoon nul tempo in de auto. Ik denk dat het gebrek aan grip het grootste probleem was. Geen grip, geen balans”, somde hij droogjes op. “Daardoor hebben we gigantisch veel tijd verloren, zeker in de bochten. Dat leidt vervolgens weer tot andere kleine problemen.”

LEES OOK: Russell looft Mercedes na overtuigende sprintpole: ‘Genot om in deze auto te rijden’

Voorlopig is de achterstand op Mercedes dermate groot dat Verstappen weinig kansen ziet om nog voor de prijzen te strijden in China. Ter verduidelijking: de Nederlander moest in de sprintkwalificatie liefst 1,7 seconden toegeven op de poletijd van George Russell. Kan Red Bull nog aanpassingen maken voor de rest van het weekend? “We zullen zien”, zei hij onverschillig. “Ik weet eigenlijk niet wat we nu nog kunnen doen.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.