George Russell domineerde vrijdag alle sessies van de sprintkwalificatie in Shanghai. Zodoende ging de Mercedes-coureur er ook met de sprintpole vandoor. Weinig verrassend, gezien de snelheid van de Silberpfeile ten opzichte van de rest van het veld. Russell is dankbaar voor zijn W17 en looft zijn team voor de knappe prestaties in China. Teamgenoot Kimi Antonelli volgde op P2, eveneens met een ruime voorsprong op de rest van het veld.

“De auto voelde gewoon geweldig”, reageerde Russell tevreden. “In Melbourne werd al duidelijk dat we een fantastisch pakket en een fantastische motor hebben. Het is gewoon een genot om in deze auto te rijden. Ik ben benieuwd hoe onze rondetijden zich verhouden tot vorig jaar, want het voelde allemaal heel snel”, merkte hij op. De interviewer viel hem in de rede: “Je was zeven tienden langzamer dan vorig jaar”, merkte ze op. “Ach, we komen in de buurt”, lachte hij.

Russell focust zich tijdens de eerste sprintrace van het jaar op een goede start. Nadat hij in Australië vanaf P1 vertrok, werd hij direct uitgedaagd door Ferrari, dat over het algemeen sneller van de lijn lijkt te komen. “Sinds Melbourne hebben we keihard gewerkt aan een goede start”, legde hij uit. “De eerste ronden waren natuurlijk een beetje uitdagend in Australië.” Charles Leclerc wist Russell een aantal keer in te halen, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. “Het is onwerkelijk hoeveel steun we hier in China krijgen”, richtte Russell zich tenslotte tot de fans. “Ik zie zoveel blauwe petjes in het publiek.”

