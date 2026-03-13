George Russell verzekerde zich vrijdag van sprintpole in de aanloop naar de GP van China. De Engelsman was tijdens de eerste sprintkwalificatie oppermachtig in zijn Mercedes. Teamgenoot Kimi Antonelli volgde op gepaste afstand, al was het verschil met de concurrentie nog veel groter. Max Verstappen haalde SQ3, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste tijd. Het verschil ten opzichte van Russell? Liefst 1,7 seconden.

Herbeleef de sprintkwalificatie voor GP van China hieronder:

SQ1: Russell snelste, Verstappen worstelt

SQ1 staat op het punt te beginnen! Doordat er minder tijd is voor SQ1, SQ2 en SQ3 in vergelijking met de standaard kwalificatie, hebben teams doorgaans tijd voor maar één run in elk onderdeel. Dit zet de coureurs natuurlijk verder onder druk. Omdat er geen tijd is voor meerdere runs of bandenwissels, is nieuw rubber verplicht voor elke sessie. Teams moeten mediumbanden gebruiken voor SQ1 en SQ2 en softbanden voor SQ3.

Het circuit is vrijgegeven en de eerste auto’s begeven zich op de baan. De sprint kent een eigen, verkorte kwalificatieprocedure, verdeeld in drie secties. SQ1, SQ2 en SQ3 duren respectievelijk 12, 10 en 8 minuten, met daartussen zeven minuten pauze. De Cadillac van Sergio Pérez blijft in de garage staan; na problemen in VT1 neemt de Mexicaan niet deel aan de sprintkwalificatie.

Red Bull en Ferrari klimmen na hun eerste snelle rondjes direct naar de top van de tijdlijst. Ook Oliver Bearman en Nico Hülkenberg voegen zich direct bij de snelste auto’s. Het Shanghai International Circuit ontwikkelt zich snel naarmate er meer ronden gereden worden. Mercedes profiteert: George Russell en Kimi Antonelli schieten respectievelijk naar P1 en P2, op een halve seconde voorsprong van de rest van het veld.

SQ1 zit erop! Red Bull-coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar kunnen nog niet tippen aan de andere topteams. De Nederlander strandt op P11, zijn teamgenoot op P14. Daarmee stromen ze wel door naar SQ2. Verstappen komt driftend de laatste bocht door. Over de boordradio klaagt hij over de besturing van zijn RB22: “Kunnen we hiernaar kijken, de auto rijdt verschrikkelijk”, verzucht hij. Russell gaat er met de snelste tijd vandoor, gevolgd door de beide Ferrari’s.

Afvallers SQ1: Sainz, Albon, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez (geen tijd)

SQ2: Mercedes domineert, Verstappen door naar SQ3

Tien minuten op de klok, SQ2 is begonnen! Lando Norris en Oscar Piastri schieten direct naar buiten in de hoop hun kansen op het circuit te maximaliseren. Alle auto’s staan opnieuw op de mediumbanden. Zoals gezegd zijn de softs gereserveerd voor SQ3.

Max Verstappen staat heel even op P1, maar wordt daarna van de troon gestoten door Charles Leclerc. De Ferrari-coureur is zowaar een hele seconde sneller dan de viervoudig wereldkampioen. De Scuderia rijdt overigens met een ‘conventionele’ achtervleugel; het ‘Macarena-ontwerp’ staat nog in de garage. McLaren en Mercedes weten de tijd van Leclerc verder te verbeteren. George Russell blijkt opnieuw ijzersterk en is drie tienden sneller dan de rest van het veld.

De FIA onderzoekt ondertussen een incident tussen Lando Norris en Kimi Antonelli; de regerend kampioen klaagt dat hij werd geblokkeerd door de Mercedes van de Italiaan.

SQ2 zit erop! Max Verstappen moet op de valreep uitwijken voor de Alpine van Pierre Gasly en schiet van de baan. Hij maakt een kort uitstapje naar de grindbak, maar kan daarna zijn weg vervolgen. De Nederlander heeft zich al bij de snelste tien gekwalificeerd, al staan hij en teamgenoot Isack Hadjar helemaal onderaan op P9 en P10. Beiden zijn ruim één seconde langzamer dan Russell.

Afvallers SQ2: Hülkenberg, Ocon, Lawson, Bortoleto, Lindblad, Colapinto

SQ3: Russell leidt één-tweetje voor Mercedes, Verstappen P8

SQ3 is begonnen! Tijd om te bepalen wie de eerste sprintpole van het jaar verovert. Op basis van de eerste kwalificatiesessies heeft George Russell duidelijk de beste papieren. Of gaat teamgenoot Kimi Antonelli er met de snelste tijd vandoor? Vorig jaar claimde de jonge Italiaan al eens sprintpole voor de GP van Miami. Mercedes gaat als eerste de baan op, gevolgd door Max Verstappen. Alle coureurs staan tijdens SQ3 op de zachte banden.

McLaren houdt de boot even af en komt met nog vier minuten op de klok naar buiten. Norris en Piastri krijgen één kans om Russell te verslaan; de Brit van Mercedes schiet wederom direct naar P1. Het verschil met de eerste snelle ronde van Max Verstappen is gigantisch: de Red Bull-coureur is 1,7 seconden langzamer op het Shanghai International Circuit!

Het is weinig verrassend, maar George Russell claimt sprintpole voor de GP van China. Hij is drie tienden sneller dan zijn teamgenoot en leidt een één-tweetje voor Mercedes. Lando Norris vertrekt zaterdag vanaf de derde startplek; de regerend wereldkampioen moet zes tienden toegeven op zijn landgenoot. Max Verstappen start vanaf P8. Hij is, zoals gezegd, liefst 1,7 seconden te langzaam voor pole.

Uitslagen

