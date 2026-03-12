Lewis Hamilton heeft onthuld dat Ferrari dit weekend tijdens de Grand Prix van China met de ‘Macarena’-achtervleugel zal rijden. Het unieke ontwerp werd tijdens de wintertests in Bahrein al kort getest en trok toen veel bekijks. Nu brengt Ferrari de upgrade voor het eerst in actie tijdens een raceweekend. “Ik denk niet dat er directe opvallende voordelen zijn”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

De nieuwe achtervleugel – die meer dan 180 graden kan draaien – zorgde eerder al voor discussie in de paddock. Vooral de vraag of het systeem wel binnen de regels viel, kwam ter sprake. Door de nieuwe reglementen, is er meer flexibiliteit toegestaan rondom de achtervleugel, waardoor het ontwerp door de FIA legaal is verklaard. Het concept moet Ferrari een voordeel geven met de neerwaartse druk en luchtweerstand. “Iemand noemde de vleugel de ‘Macarena’, maar ik heb geen idee waarom. Het is de flip-flop-vleugel”, vertelde Lewis Hamilton aan de media in de paddock van China.

‘Ik ben benieuwd’

Wat de exacte voordelen ervan zijn, wil Hamilton nog niet uitgebreid toelichten. Volgens de Brit heeft Ferrari tijdens de tests al voldoende data verzameld. “Ik denk niet dat er direct opvallende voordelen zijn. We hebben een volledige testdag met deze vleugel gereden, dus we hebben alle data verzameld die we nodig hadden”, concludeerde Hamilton. Het systeem voelt volgens hem niet anders dan de afgelopen jaren. “Het voelt eigenlijk hetzelfde als voorheen. We zien het alleen in de spiegel bewegen, dus ik ben benieuwd wat het hier op het circuit gaat doen.”

LEES OOK: Opvallend tegengeluid Ferrari-teambaas Vasseur: ‘Fans hebben genoten van openingsrace’

Op de Straight Mode Zones kan de achtervleugel worden geopend, waardoor er – net als bij het DRS-systeem – een gleuf ontstaat. In tegenstelling tot DRS mogen coureurs vanaf dit seizoen de vleugel echter altijd openen op de rechte stukken, ongeacht de afstand tot hun voorganger.

‘Overuren’

Volgens Hamilton stond de introductie van de achtervleugel oorspronkelijk pas later in het seizoen gepland. Ferrari wist de ontwikkeling echter te versnellen. “Het ontwerp stond eigenlijk pas later op de planning, dus ik ben het team enorm dankbaar dat ze het zo snel hebben kunnen ontwikkelen en hierheen hebben gebracht”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. De Brit benadrukt dat het harde werk in de fabriek een belangrijke rol speelt bij de upgrade. “Het is geweldig om te zien dat het team zo hard werkt en dat er in de fabriek overuren worden gemaakt om upgrades te brengen. Dat is uiteindelijk waar deze sport omdraait.”

Of de nieuwe achtervleugel daadwerkelijk een voordeel oplevert, moet dit weekend in China blijken. Hamilton verwacht bovendien dat de concurrentie ook niet stilzit. Vooral Mercedes blijft volgens hem een belangrijke maatstaf. “Het ontwikkelingstempo ligt momenteel bij iedereen hoog. Het wordt interessant om te zien wie in de komende races met nieuwe upgrades komt. We gaan proberen om Mercedes bij te halen en ik geloof dat dat kan.”

Lees hier alles over de GP China

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.