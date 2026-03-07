George Russell, op voorhand al uitgegroeid tot de te kloppen man in dit nieuwe reglementstijdperk, heeft die status met verve bevestigd. De Brit reed met overmacht naar pole position in Australië. Teamgenoot Kimi Antonelli staat naast hem op de eerste startrij. Achteraan op de startopstelling vinden we pas Max Verstappen, die door een crash geen snelle tijd kon neerzetten.

De eerste rij voor Mercedes lag al in de lijn der verwachtingen, maar de verrassing van de kwalificatie komt vooral van de derde startplaats: Isack Hadjar. In zijn allereerste optreden voor Red Bull zet de jonge Fransman de concurrentie op achterstand en laat hij zien dat hij niet voor niets in een van de meest begeerde stoeltjes van het veld zit.

Charles Leclerc volgt op P4 voor Ferrari, met Oscar Piastri op vijf en regerend wereldkampioen Lando Norris op zes. De McLaren-coureur verwachtte zelf meer, maar staat vooralsnog in de schaduw van het nieuwe zilvergeweld. Lewis Hamilton vertrekt als zevende en ziet Liam Lawson naast hem op de startopstelling. F1-debutant Arvid Lindblad start knap als negende en Gabriel Bortoleto sluit de top tien af voor Audi.

Dan de pijnlijke verhalen. Aston Martin staat er dramatisch voor: Fernando Alonso struikelt naar P17 en Lance Stroll start zelfs als allerlaatste, op P22. Het team heeft grote problemen en Melbourne laat dat meedogenloos zien. En dan Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen vloog het gravel in tijdens de kwalificatie en eindigde in de muur. Q1 voorbij, nog voor het begonnen was. De Nederlander start hierdoor als twintigste. Wat kan hij voor elkaar boksen vanuit de achterhoede?

De race gaat zondag om 05.00 uur Nederlandse tijd van start. Kortom: de wekker zetten!

