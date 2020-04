Openingsweekend in Oostenrijk krijgt vorm volgens Marko: ‘Ook F2 en Supercup op programma’

Volgens Helmut Marko krijgt de eerste GP van 2020 vorm. Het openingsweekend, dat van 3 tot en met 5 juli zou plaatsvinden op de Red Bull Ring in Oostenrijk, zou verlopen volgens het gebruikelijke patroon. Dat betekent inclusief Formule 2 en Porsche Supercup als support series. De plannen worden momenteel “afgestemd op de eisen van de Oostenrijkse regering”.



“Ik ben in de eerste plaats een racefan,” begint Marko zijn verhaal bij het Duitse RTL, “en het is gewoon heel belangrijk dat we een positieve verklaring afleggen.” Volgens Marko werken de Formule 1 en Red Bull, eigenaar van het Oostenrijkse circuit, momenteel samen met de Oostenrijkse overheid om een plan op te stellen. Dat plan wordt nu “afgestemd op de eisen van de Oostenrijkse regering”.



Marko lijst enkele van die eisen op. “Het is belangrijk dat iedereen die naar Oostenrijk afreist niet langer dan vier dagen voordien een negatieve coronatest aflegde.” Verder zal ook het gebruik van mondmaskers belangrijk zijn. “Tijdens het evenement is mondbescherming een vereiste. Daarnaast moet er ook een afstandsregel zijn.”

Om ervoor te zorgen dat de F1-teams het hele weekend zo goed mogelijk worden afgeschermd, zouden ze alleen mogen pendelen tussen het hotel en het circuit. Bovendien zou volgens Marko ook de nabijgelegen militaire luchthaven gebruikt kunnen worden: “Hierdoor kan iedereen worden geïsoleerd met chartervluchten en kan er nauwelijks contact zijn met de lokale bevolking.”

Volgens de laatste berichten begint het F1-seizoen met een dubbele race in Spielberg. De openingsrace staat gepland op 5 juli, een week later volgt nummer twee. Beide weekends zullen verlopen volgens het vertrouwde patroon. “Er staat een normaal Formule 1-programma gepland”, aldus Marko. “Dus met Formula 2 en de Porsche Supercup als supportklassen.”

Marko hoopt dat het dubbele weekend het startschot kan zijn voor een seizoen met een aanzienlijk aantal races. “Ik denk dat het de algemene wens is dat we een wereldkampioenschap kunnen hebben. En als je twee veilige races hebt, kan dat een domino-effect creëren voor de rest van de races, zodat we hopelijk een totaal van 15 races halen.”

