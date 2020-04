Weblog: Te vroeg weer gaan racen is zoals te vroeg binnenkomen voor slicks

Liberty Media, de FIA en Formule 1 doen er alles aan om zo snel mogelijk weer te gaan racen. Volgens de laatste berichten trekt het hele circus zich op 5 juli in Oostenrijk weer op gang. Hoe hard ik ook verlang naar F1, ik vraag me af of onze geliefkoosde sport niet te vroeg pit voor droogweerbanden in deze tricky omstandigheden.

Terwijl – en misschien ook omdat – de situatie in Europa veelal de goede kant opgaat, maakt de Formule 1 momenteel werk van een voorlopige kalender voor 2020. Het seizoen zou begin juli in Oostenrijk van start moeten gaan, alvorens door te reizen naar Engeland en Hongarije. Op alle drie de locaties zouden twee races achter gesloten deuren plaatsvinden, wat, afhankelijk van de bron, ook het Europese gedeelte van het F1-seizoen besluit.

Het al dan niet te vroeg gaan racen voelt aan als het al dan niet te vroeg pitten voor slicks tijdens een natte race. In de landen waar het ergste voorbij lijkt, begint de baan op te drogen, maar op andere plekken op het circuit is de baan nog (te?) nat, op nog een andere plaats regent het zelfs nog.

Wat doe je dan als Formule 1? Duik je in de pits voor droogweerbanden, in de hoop dat je de auto op de baan houdt op de natte plekken? Of neem je het zekere voor het onzekere en rijd je nog even door op inters, om zo de auto net wat makkelijker op de baan te kunnen houden?

De Formule 1 lijkt momenteel te opteren voor een gewaagde pitstop naar slicks. Terwijl andere sporten competities en wedstrijden verder uitstellen tot pakweg september en zo doorrijden op de groene tussenband, wil de koningsklasse van de autosport als eerste binnenkomen.

Het probleem is dat te vroeg wisselen van banden in een race in het allerslechtste geval 25 punten kan kosten, maar tijdens deze pandemie zijn de mogelijke gevolgen veel groter. Als de F1 in deze tricky omstandigheden crasht, kan de sport haar hele reputatie schaden. Daarom: hopelijk houdt de F1 voldoende rekening met de feedback van de lokale autoriteiten over de omstandigheden op de baan.