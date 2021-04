Silverstone mikt op volle tribunes met vaccinatiepaspoort en (snel)tests

De organisatie van de Grand Prix in Silverstone heeft zich bij een aantal andere grote Britse sportorganisaties aangesloten en bij de overheid aangestuurd op een ‘vaccinatiepaspoort’ als middel om deze zomer fans te kunnen verwelkomen.

De Grand Prix van Engeland staat voor 18 juli op het programma, en hoewel de Britse overheid de coronamaatregelen vanaf medio mei wil gaan afbouwen, lijkt dat alsnog te vroeg om de ruim meer dan honderdduizend fans die normaliter dagelijks naar Silverstone afreizen dan al te verwelkomen.

Om het toch mogelijk maken de race gewoon volle bak uit te verkopen, heeft Silverstone’s managing director Stuart Pringle zich dan ook achter een oproep van andere sportorganisaties geschaard om een soort vaccinatiepaspoort in te voeren voor fans die naar sportevenementen willen.

“Ik denk dat fans dat absoluut zullen overwegen als het ze de kans geeft om weer naar sportwedstrijden te gaan”, wordt Pringle geciteerd door Sky Sports News. “We zijn dan ook al met verschillende sporten en de overheid in gesprek om te kijken of we zoiets aan ons kaartverkoopsysteem kunnen koppelen.”

Makkelijk is dat niet, erkent Pringle, met de sportorganisaties die ook benadrukken dat een dergelijk systeem ‘niet mag discrimineren’ en de privacy moet waarborgen. De uitvoering ervan lijkt dan ook relatief complex, al heeft Pringle er vertrouwen in dat er een oplossing kan worden gevonden.

In het schriftelijke verzoek aan de Britse overheid, dat onder meer is ondertekend door de Premier League en rugbycompetitie, wordt de deur ook opengehouden voor een systeem waaronder fans toegang kunnen krijgen als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Volgens de sportbonden zou het toelaten van fans niet alleen helpen er een ouderwets mooie sportzomer van te maken, maar is dit ook uit economisch oogpunt zeer wenselijk. Dit ook zeker voor Silverstone, dat ondanks de vele fans die de race bezoeken al jaren worstelt om de Grand Prix gefinancierd te krijgen.

