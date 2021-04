Geen zorgen in Zandvoort om Dutch GP: ‘5 september of ander moment, die race komt er’

De besmettingscijfers, de snelheid van het vaccineren, de maatregelen die in de strijd tegen het virus worden genomen: de ontwikkelingen rondom corona wordt door iedereen in Zandvoort en in het bijzonder circuit-CEO Robert van Overdijk nauwlettend in de gaten gehouden. Want op 5 september staat de Dutch Grand Prix op het programma: “Die datum is onze stip aan de horizon, daar richten we ons op.”

In gesprek met FORMULE 1 Magazine geeft Van Overdijk de laatste stand van zaken. Die is dat er bij voorkeur over 3 maanden uitsluitsel komt over het wel of niet doorgaan van de Dutch GP, rond 1 juli moet er namelijk begonnen worden met de opbouw. “Nou ja, het belangrijkste is dat we zoals bewezen onze eigen broek kunnen ophouden. Het exploitatiemodel is ook veranderd door corona. De echte kosten rondom de Grand Prix beginnen als je gaat opbouwen.”

“Kijk naar Australië vorig jaar: dat ging last-minute niet door en ze zaten met een enorme kostenpost. Dus je wilt duidelijkheid vóór dat moment. Als dat er niet is, moet je afwegen of je het risico wil nemen om op te bouwen. Maar wij denken niet dat het zover komt, er op tijd duidelijkheid is.”

Voor de organisatie is het qua winstoogmerk belangrijk dat het volle bak zal zijn. En mocht er noodgedwongen gekozen moeten worden voor een andere invulling: “Zonder op exacte cijfers in te gaan, verdien je je geld als sportevenement niet met de eerste 10.000 toeschouwers, maar de laatste 10.000. Als er minder publiek komt, moet iemand bijspringen.”

Aangezien de Nederlandse regering vanaf het begin al heeft gezegd dat directe financiële steun onbespreekbaar is, lijkt Formula One Management de aangewezen partij om een eventuele ‘halfvolle’ Dutch GP te steunen. Aan uit- of zelfs afstel wil Van Overdijk in ieder geval niet denken.

“We doemdenken veel in Nederland. Laten we het erop houden dat de race er linksom of rechtsom komt in september. En als het onverhoopt toch niet mag gebeuren, dan op een ander moment. Maar die race komt er.”

