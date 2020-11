Organisaties Spa en Zandvoort: geen onderling kannibalisme door kalender ’21

Je zou het de double header van de Lage Landen kunnen noemen: de Grands Prix van België en Nederland binnen week tijd van elkaar. In 2021 zal dat het geval zijn met races op Spa Francorchamps op 29 augustus en Zandvoort op 5 september. Maar bijt dat elkaar niet teveel, is een terechte vraag.

Toen de Nederlandse GP in de zomer van 2019 nog in de steigers stond was men in de Ardennen er gerust op. “Het zal effect hebben, het is concurrentie. Het is ook een buurman, het is vlakbij. Het zal positief zijn voor de sport en dat is ook weer goed voor ons. (…) We hopen oprecht voor hen dat ze succesvol zullen zijn”, sprak Stijn de Boever van Spa Grand Prix destijds.” De organisatie voelde zich bovendien gesteund door de beoogde datum van de Dutch GP, toen nog begin mei.

Dat is nu anders met de twee races binnen 7 dagen tijd en ongeveer 300 kilometer van elkaar. “Het zal volgend jaar afwachten zijn, wat mag en vanaf wanneer natuurlijk”, aldus De Boever nu. “We snappen dat onze collega’s van de Dutch GP niet in mei willen organiseren, dat zou teveel risico betekenen.” De organisatie van Zandvoort rekent op 100.000 bezoekers per dag, het GP-weekend wordt gepresenteerd als een raceweekend omlijst met een festival. De Boever: “We spreken elkaar regelmatig, we zijn allemaal collega’s en 2021 zal een uitzondering zijn. Ze hebben geen tickets meer te verkopen voor 2021, het zou geen concurrent moeten zijn.”

Volgens Jan Lammers, sportief directeur van de DGP, is het ook onvermijdelijk met een strakke planning van 23 races: “Je ontkomt er binnen Europa eigenlijk ook niet aan dat alle Europese Grand Prix-circuits door de manier van reizen dichtbij elkaar liggen – door het comfort van de auto en hoe het vliegen door de jaren heen zo voordelig is geworden. In die zin, zijn alle Europese Grands Prix een bedreiging voor elkaar.” Maar: “Op dit moment weten we dat nog niet. Dat zijn dingen die op zichzelf staan.”

Wat De Boever betreft is het zaak om een zo goed mogelijk evenement neer te zetten, ook naar gelang wat op dat moment de omstandigheden zijn. “We moeten gewoon de job doen, we gaan samen met de F1 wel zien wat de realiteit is in 2021. Wat er ook gebeurt, de volksgezondheid zal voor ons het belangrijkste zijn.” En misschien creëert deze tour de Lage Landen ook wel mogelijkheden, oppert hij met een knipoog: “Misschien kunnen we een speciale aanbieding maken, nu het qua tijdstip en afstand zo dicht op elkaar zit. ”

