Organisatie Silverstone droomt voorzichtig van fans bij GP

Silverstone zonder fans voelde vorig jaar ietwat troosteloos aan, laat staan twee weken achter elkaar. Voor juli dit jaar heeft de organisatie van de Britse Grand Prix weer een beetje hoop gekregen nu de regering heeft aangekondigd dat sportevenementen weer mondjesmaat de deuren mogen openen voor fans.

Net zoals in Nederland heeft het kabinet van premier Boris Johnson ook een routekaart opgesteld nu de corona-pandemie iets lijkt af te zwakken na een maandenlange lockdown. In het plan, dat nog goedgekeurd moet worden, staat dat er vanaf 17 mei in grote sportstadions tot 10.000 fans toegelaten mogen worden, of 25% van de capaciteit.

Verdere versoepelingen staan voor 21 juni gepland als een groot deel van de bevolking inmiddels is gevaccineerd. De Britse GP trekt normaal gesproken rond de 340.000 mensen over drie dagen en is daarmee stelselmatig de best bezochte Grand Prix. “Ik ben voorzichtig optimistisch maar er is nog een lange weg te gaan”, aldus directeur Stuart Pringle tegen de BBC. “De voorwaarden zijn daar. Maar er zijn variabelen die we niet in de hand hebben, een nieuwe variant of een probleem met de vaccinaties.”

Maar, vervolgt Pringle: “Tegelijkertijd is er veel goed gegaan, ik denk dat mensen wel wat over hebben voor een kans op licht aan het einde van de tunnel. De regering doet er goed aan om te wijzen dat dit de vierde stap is, daar gaan er drie aan vooraf en daar kan van alles bij misgaan. Het is dus nog lang niet zeker, dat is wel lastig als promotor zijnde.”

De race van vorig jaar was al uitverkocht toen er na de uitbraak van de pandemie een streep doorheen ging. Voor degenen die dan uiteindelijk naar Silverstone komen, geldt er mogelijk wel een vaccinatieplicht. “Vertegenwoordigers van evenementen en sportstadions hebben met de overheid gepraat over de mogelijkheid om ticketapps te koppelen aan de app van de National Health Service, op deze manier zouden tickets gevalideerd kunnen worden bij een negatief testresultaat”, zegt Pringle.