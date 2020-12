Silverstone doopt start-finish om tot Hamilton straight

Lewis Hamilton heeft vanaf vandaag zijn eigen lange rechte stuk op Silverstone. De International Pit Straight heet vanaf nu namelijk ‘Hamilton Straight’.

Dit doet het circuit van Silverstone, in samenwerking met de British Racing Drivers’ Club (BRDC, red.), wegens de prestaties van de Brit in de Formule 1. Hamilton werd in Turkije voor de zevende keer wereldkampioen en heeft nu zet zoveel wereldtitels als Michael Schumacher en heeft nu de meeste overwinningen en pole positions in de sport.

Lees ook: COVID heeft zijn sporen nagelaten op Hamilton: ‘Het virus mat je af’

“Het is voor het eerst dat Silverstone een gedeelte van het circuit naar een individu vernoemd. Lewis behoort tot de Britse autosportgeschiedenis en ik vond dat er geen betere manier was om hem te eren door het iconische start-finish gedeelte naar hem te vernoemen”, zegt de voorzitter van de BRDC, David Coulthard.

Lewis Hamilton is niet de eerste coureur die een ‘eigen’ bocht of lang recht stuk heeft. Zo heeft Michael Schumacher op de Nürburgring zijn eigen ‘Schumacher-S’ en heeft Ayrton Senna op Interlagos de ‘Senna-s’.

Lees ook: Hamilton strijdvaardig: ‘We gaan het Verstappen lastig maken’