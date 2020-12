Hamilton strijdvaardig: ‘We gaan het Verstappen lastig maken’

Lewis Hamilton is terug na zijn coronabesmetting, maar pakte niet zijn elfde pole van het seizoen. Hij moest Valtteri Bottas en Max Verstappen voor zich dulden en is niet helemaal tevreden. “Het is tot dusver een moeilijk weekend.”

Dat komt volgens hem vooral doordat hij het momentum heeft verloren. “Het was lastig om weer in het ritme te komen, ook al heb ik maar een week aan de kant gezeten”, vertelt Hamilton. “En ook worstel ik wat met de balans. Al met al een moeilijk weekend tot dusver.”

Lees ook: Verstappen troeft Mercedessen af met minimale marge in zeer spannende kwalificatie GP Abu Dhabi

Hij vreest ook voor een lastige race. “Inhalen is niet heel makkelijk hier. De start en de eerste paar rondes zijn zoals altijd belangrijk, maar met de strategie kan je niet heel veel doen hier. Het wordt denk ik een vrij eenvoudige eenstopper en dat komt vooral door de lange pitstraat”, voorspelt de Brit.

Tot slot heeft hij complimenten voor Verstappen, die de pole veroverde. “Het is leuk om het jaar op deze manier af te sluiten. We gaan het hem morgen lastig maken”, zegt de strijdvaardige Mercedes-coureur.

Lees ook: Verstappen geniet van last minute pole in Abu Dhabi: ‘Alles viel op z’n plek in dat laatste rondje’