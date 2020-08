Bottas troeft Hamilton af voor pole, Hülkenberg Verstappen te snel af voor P3

Valtteri Bottas heeft op het hete Silverstone de poleposition veroverd voor de 70th Anniversary Grand Prix. Hij troefde daarmee de polesitter van vorige week, Lewis Hamilton, af. Nico Hülkenberg is de verrassende derde, Max Verstappen zal de start vanaf de vierde plek aanvangen en zal de race op de harde band starten.

Het beeld in de strijd om poleposition voor de jubileumrace van de Formule 1 is niet veel anders dan vorige week. De strijd gaat tussen Hamilton en Bottas, al is dit keer de Fin sneller dan Hamilton. Opvallend genoeg zetten zij hun tijden in Q3 op de mediums en laten dus de zachte band achterwege. Verrassing van de dag is Nico Hülkenberg, die vanaf de derde plek zal starten in zijn tweede race voor Racing Point als invaller van Pérez. Verstappen sluit aan op de vierde plek, maar zal in tegenstelling tot de Mercedessen de race aanvangen op de harde band. Teamgenoot Albon haalt na een slechte kwalificatiereeks Q3 weer en start op de negende plek.

Q2 is zoals verwacht een strategisch spelletje vanwege de zachtere bandencompounds die de coureurs dit weekend gebruiken. De zachte banden worden vermeden en iedereen rijdt zijn tijd op de mediums, op Verstappen na die het op de harde band probeert. Vettel moet zich wel wagen aan de zachte band omdat hij in de gevarenzone staat maar haalt zelfs dan Q3 niet. De Duitser start vanaf de twaalfde plek, maar heeft vrije bandenkeuze. Ook Sainz haalt Q3 niet, een teleurstelling voor de Spanjaard die zijn Britse teamgenoot naar de tiende startplek ziet rijden. Voor Vettel en Sainz is er echter een sprankje hoop omdat Ocon een gridstraf boven het hoofd hangt voor het ophouden van Russell.

De grootste verrassing in Q2 is Grosjean, die zijn Haas voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk in Q2 zet. Hij gaat ten koste van Kvyat door, maar het levert de Fransman niets meer op dan de veertiende startplek. Door de achttiende tijd voor Latifi is Alfa Romeo de hekkensluiter, waarbij Giovinazzi sneller is dan de ervaren Räikkönen.

(Volledige uitslag onder de foto)