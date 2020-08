Horner lovend over Verstappen: ‘Hij heeft een geweldig gevoel voor de banden’

Max Verstappen begon de 70th Anniversary GP op de harde banden en kon het tempo van de Mercedessen moeiteloos bijhouden. Toch vroeg Gianpiero Lambiase, Verstappens race-engineer, in ronde 11 of hij een gat kon laten vallen naar Lewis Hamilton. Max Verstappen luisterde niet naar zijn engineer, waarvoor Horner begrip toonde na de race.



Beide Mercedessen worstelden tijdens de jubileumrace op Silverstone al vroeg met blaarvorming op de banden. Verstappen, die bij de start meteen voorbij Nico Hülkenberg ging, kon vrij snel het gat naar Hamilton dichten, maar mocht van Gianpiero Lambiase niet té dichtbij komen om zo zijn banden te sparen. Verstappen reageerde daar gevat op. “Dit is onze enige kans om dichtbij Mercedes te zijn. Ik blijf er niet achter als een oma”, zei Verstappen tegen zijn race-engineer.

Lees ook: Verstappen over ‘rijden als een oma’-uitspraak: ‘Ik haat het om af te wachten als de auto goed is’

Christian Horner steunt zijn coureur hierin. “We weten dat het volgen van een andere auto schadelijk is voor de banden. We wisten natuurlijk dat Mercedes sneller naar binnen zou duiken, omdat zij met zachtere banden rondreden. We wilden er zeker van zijn dat we nog goede banden hadden, mits het nodig was”, zegt Horner tegen RaceFans.

Horner is dan ook lovend over Verstappen. “Hij heeft een geweldig gevoel voor de banden. We hebben al vaker gezien dat hij enorm goed voor zijn banden kan zorgen”, aldus de teambaas van Red Bull. Horner was dan ook niet bang voor een aanval van Hamilton aan het einde van de race. “We hadden nog snelheid achter de hand, zodat we konden reageren mocht Hamilton ineens dichterbij komen”, sluit hij af.

Lees ook: Verstappen doorbreekt Mercedes-dominantie: ‘Dit zag ik niet aankomen’