Verstappen over ‘rijden als een oma’-uitspraak: ‘Ik haat het om af te wachten als de auto goed is’

Max Verstappen heeft meer uitleg gegeven bij zijn boordradioboodschap tijdens race, waarbij de Nederlander zei dat hij “niet wil rijden als een oma”. De Nederlander zegt dat hij, nu hij eindelijk de auto daarvoor had, druk wou uitoefenen op Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. “Soms kan dat als een zelfmoord voor je race zijn, maar vandaag was dat niet het geval.”

Elf ronden ver in de 70th Anniversary GP krijgt Max Verstappen van zijn race engineer de opdracht wat verder achter Lewis Hamilton te rijden. “Max, we moeten aan de banden denken op dit moment in de race, pull back“, klinkt het. Verstappen geeft geen gehoor aan de instructie. “Mate, dit is de enige keer dat we vlak achter de Mercedessen rijden, ik ga niet rijden als een oma”, antwoordt de Nederlander.

Na de race gaf Max Verstappen meer uitleg bij die uitspraak. “Ik wou niet zomaar achter hen rijden, nu ik net de kans had om druk uit oefenen.” Dat deed de Nederlander vervolgens. “Dat deed ik, waarna ik even een moment had. Pas toen ze beiden pitten, begon mijn race”, blikt Verstappen terug.

“Ik haat het om af te wachten als je weet dat de auto goed is”, legt Verstappen uit. “Soms kan dat als een zelfmoord voor je race zijn, maar vandaag was dat niet het geval”, besluit de Nederlander.

