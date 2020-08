Norris blij voor Verstappen op boordradio: ‘Wat een held!’

Lando Norris heeft na afloop van de 70th Anniversary Grand Prix op het Britse Silverstone zijn blijdschap voor Max Verstappen geuit over de boordradio. De Britse McLaren-coureur noemde Verstappen een held voor het winnen van de race, waarin hij zelf als negende over de finish kwam.

“Wie heeft er gewonnen?”, vraagt Norris na afloop van de race. “Max heeft gewonnen”, laat zijn engineer weten. “Wat een held!”, reageert Norris die blij is voor de Nederlander. Hij krijgt daarna nog de uitslag van de race te horen, waarin hij zelf als negende over de lijn komt. De Brit is in positieve zin verrast door het resultaat, ook al is het stukken minder dan zijn vijfde plaats van afgelopen week en noemde hij zijn tweede stint ‘de slechtste stint’ uit zijn leven.

“Het was fysiek een zware race, veel zwaarder dan vorige week”, zegt Norris tegen Sky Sports. “De bandenslijtage was een groot probleem, maar het was zoals we verwacht hadden. De tweede stint was de slechtste stint uit mijn hele leven. Daar moeten we naar kijken. Ik ben verrast dat ik alsnog negende ben geworden na zo’n slechte race”, aldus de kritische Brit.

Het was voor iedereen een bandenpoker op het hete Silverstone, waarbij de Mercedessen uiteindelijk verloren van Verstappen. “Het was qua banden gewoon een lastige race. Mercedes heeft eens niet gewonnen, dus er is wel iets gebeurd”, sluit hij af.