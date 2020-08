Een nieuw dieptepunt tussen Vettel en Ferrari? Ongekende stilte op de boordradio na de race

De verhoudingen tussen Sebastian Vettel en Ferrari lijken na opnieuw een puntloze race een dieptepunt te hebben bereikt. Op de boordradio blijft het voor het grootste deel van de race stil, totdat de Duitser één keer woedend over de boordradio komt. Na afloop is het weer doodstil, met de gebruikelijke bedankjes over en weer die achterwege blijven.

Sebastian Vettel spint bij de start van de jubileumrace van de Formule 1 al in de eerste bocht. Hij vraagt over de radio of er schade te zien is aan de auto, waarop zijn engineer Riccardo Adami antwoordt dat de auto ‘in orde’ lijkt. Daarna is het lange tijd stil, tekenend voor de afgelopen raceweekenden van Vettel, die na afloop van de eerste race op Silverstone nog een radiocheck moest doen van zijn engineer omdat hij zo’n zeventien tellen stil bleef na de bemoedigende woorden van teambaas Mattia Binotto.

De viervoudig wereldkampioen herstelt in de race uiteindelijk goed van zijn fout bij de start, maar komt na zijn pitstop woedend over de boordradio: “Ik zit nu in dat gat waar ik niet van houd. We hebben het hier vanmorgen nog over gehad. Ik zal volhouden, maar je weet dat je het verknald hebt!”, klinkt de kritiek van Vettel.

Pas na de race worden de teleurstelling en de verslechterende houdingen binnen het team duidelijk. “Goed gedaan, je hebt je best gedaan”, zegt Adami. “Koel de remmen”, zo wordt hij daar nog op gewezen, waarna hij de uitslag van de race te horen krijgt. Waar normaliter een coureur na afloop van de race in ieder geval het team bedankt en uitlegt wat goed of fout ging, blijft het van Vettels kant doodstil.

De radiocheck waar zijn engineer hem vorige week nog om vroeg komt er niet, noch een berichtje van zijn teambaas. Een schouderklopje bij de monteur die naar de auto komt kan er nog wel van af, waarna de Duitser afdruipt terug naar de garage.