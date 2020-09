Duidelijke taal van Verstappen: ‘De auto is gewoon niet goed genoeg’

Duidelijke taal van Max Verstappen na de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië: “De auto is gewoon niet goed genoeg.” En dan heeft hij het dus over het totaalpakket, het chassis en de motor. “Ik ga vol voor de derde plek, maar het zal een gevecht zijn.”

“Ik zeg dit met alle respect voor Pierre Gasly, maar als hij in zijn Alpha Tauri maar drie tienden achter ons staat, dan zegt dat wel genoeg”, zegt Verstappen zelf in gesprek met de Nederlandse pers na de kwalificatie op Monza, waarin hij vijfde was en Gasly – op drie tienden dus – als tiende eindigde.

Lees ook: Verstappen niet verrast door vijfde startplek: ‘Hebben gewoon geen goed werk geleverd’

“De auto is gewoon niet goed genoeg”, oordeelt Verstappen over zijn Red Bull RB16. “Het laat zien dat die van vorig jaar zo slecht nog niet was. We hebben daar best wel wat aan aangepast voor dit jaar, maar hebben er eigenlijk al sinds het begin van dit jaar problemen mee.”

Het gaat dan om de vaak aangehaalde balans van de ook wel als nukkig omschreven RB16-bolide, maar niet alleen dat: “Het gaat ook om de grip en topsnelheid.” Van beide heeft Verstappen namelijk niet genoeg – en dan heeft Red Bull op Monza ook nog eens een weekend dat gewoon niet lekker loopt.

Positief nieuws is wellicht dat Red Bulls technische topman Adrian Newey zich – na zijn aandacht een tijdje verdeeld te hebben – weer vol op de Formule 1 richt. Al roept het ook de vraag op of dat – in elk geval wat 2020 betreft – niet too little, too late is.

Lees ook: Horner: ‘Newey richt zich nu weer vol op de F1’

Hij zal jaloers kijken naar de W11-wagens van kampioenschapsteam Mercedes, met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas die ook in de kwalificatie op Monza weer als op rails reden. En Hamilton die liefst negen tienden sneller was over het rondje van nog geen 1 minuut 20.

De hoop dat het verbod op party mode motortrucjes veel verschil zou maken, bleek ijdel. Al koesterde Verstappen zelf die hoop sowieso al niet, zegt hij. “Het heeft niet voor verandering gezorgd, maar dat had ik ook niet verwacht.”

Tegelijkertijd, stelt hij, is Monza ‘een lastige baan om het echte effect’ te zien van het verbod op verschillende engine modes. “Want de slipstream speelt hier een grote rol. Laten we straks op normale circuits maar zien wat voor effect het heeft.”

Lees ook: Hamilton verovert poleposition in chaotische kwalificatie, Verstappen vijfde

Verstappen had wat Monza betreft nooit de illusie met Mercedes te vechten, vervolgt hij. Nu staat hij echter tussen twee McLarens, achter een Racing Point en net voor een Renault. Hoewel hij nog altijd denkt dat Red Bulls race pace beter is, ‘zal het wel wat dichter bij elkaar zitten’ dan normaal, zegt hij.

“Erbij komen zal ook niet makkelijk zijn”, richt hij zijn blik naar voren, op het podium. Dat moet mogelijk zijn. “Maar we gaan het zien. Over het algemeen is onze auto in de race best oké en zijn we goed met de strategie. Het zal denk ik een gevecht zijn, maar ik ga vol voor de derde plek.”

Lees ook: Verstappen: ‘Auto’s zijn te snel om er goed mee te kunnen racen’