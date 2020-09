Verstappen: ‘Auto’s zijn te snel om er goed mee te kunnen racen’

Max Verstappen zegt dat de huidige Formule 1-auto’s te snel zijn om er goed mee te kunnen racen. Daarnaast zijn de auto’s volgens hem ook te breed.

Spa-Francorchamps werd mede door de vroege safety car een eenstopper voor het gros van het veld. Hierdoor werd de race niet echt spannend. Maar Max Verstappen zegt dat dat niet de enige reden was waarom Spa een tikkeltje tegenviel. De impact van de grote hoeveelheid downforce moet niet onderschat worden volgens hem.

“De auto’s zijn supersnel tegenwoordig”, begint Verstappen tegen Autosport. “Je kan een andere auto haast niet meer volgen. Ik kon Bottas op ongeveer 1.2 á 1.3 seconde volgen, maar dichterbij kan je niet komen”, vertelt de Nederlander.

“In langzame bochten verlies je zoveel neerwaartse druk. Je hebt helemaal geen grip meer. Al deze aspecten spelen een rol waardoor we saaie races krijgen”, zegt Verstappen.

In 2022 komen er grote reglementswijzigingen waardoor het makkelijker moet worden om andere auto’s te volgen. Volgend jaar wordt er ook al wat downforce ingeleverd om ervoor te zorgen dat de huidige banden ook in 2021 gebruikt kunnen worden. Volgens Verstappen is de grote hoeveelheid downforce niet de enige oorzaak waarom het volgen van andere auto’s zo lastig is.

“De auto’s zijn naast dat ze te snel zijn ook te breed. Dat helpt ook niet”, aldus de Red Bull-coureur.

