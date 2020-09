Verstappen niet verrast door vijfde startplek: ‘Hebben gewoon geen goed werk geleverd’

Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de GP van Italië niet verder dan een vijfde plaats. Geen verrassing voor de Nederlander, die op vrijdag al voorspelde dat de tweede startrij moeilijk zou worden. “Op low downforce-circuits is de auto niet zoals we willen.”



Max Verstappen is zichtbaar ontevreden wanneer hij voor de camera van Sky Sports verschijnt. De Nederlander start op zondag vanaf plek vijf, al is dat voor Verstappen niet echt een verrassing. “Ik ben niet verrast om dit weekend op P5 te starten. Ik heb alles geprobeerd, verschillende standen op vleugels uitgeprobeerd, maar uiteindelijk was het resultaat elk keer hetzelfde. Op low downforce-circuits is de auto niet zoals we willen”, vertelt Verstappen.

“Het is makkelijk om het gebrek aan vermogen te noemen, maar dat is geen excuus”, gaat hij verder. “Er zijn veel dingen waaraan we moeten werken.” Volgens Verstappen is dit resultaat vooral te wijten aan Red Bull zelf. “Ik denk niet dat de concurrentie een stap heeft gezet, wij hebben gewoon geen goed werk geleverd”, aldus de Limburger.

Hij mag dan wel ontevreden zijn over het resultaat op zaterdag, toch denkt Verstappen aan het podium voor de race op zondag. “Ik denk dat het podium mogelijk is, het is heel close van P3 tot en met P10. Over Mercedes zullen we het niet hebben, want zij zitten op een ander niveau, maar P3 is mogelijk”, besluit de Red Bull-coureur.

