Woedende coureurs laten zich gaan op de boordradio tijdens kwalificatie-chaos

Dat het net als in 2019 een chaos zou worden tijdens de kwalificatie op Monza stond wel vast, maar waar het vorig jaar met name in Q3 gebeurde was het vandaag vooral in Q1 en Q2 het geval. Het leidde tot frustraties en verontwaardiging op de boordradio’s. Een overzicht van het radioverkeer van de teams in de chaotische kwalificatie.

Q1

Vettel: “Wat een puinhoop! Waarom moesten de Alfa’s iedereen proberen in te halen en deze shit veroorzaken? Het lijkt me dat het erop zit.”

Räikkönen: “Deze idioot (hij verwijst naar Ocon, red.) blokkeert mij de hele tijd!”

Engineer Räikkönen: “We zien het, doe gewoon je best.”

Räikkönen: “Deze ronde zit erop, ik ga naar binnen.”

Russell: “F***, wat waren nou aan het doen? Kom op jongens! We moeten juist profiteren van het gekloot van deze jongens en niet degenen zijn die het verkloten! We hadden echt een goede kans.”

Ocon: “Dat was een gevaarlijke move! Ik probeerde hem in te halen maar hij blokkeerde mij op gevaarlijke wijze.”

Giovinazzi (komt op dat moment in de file in bocht 1 bij laatste snelle ronde): “What the f***? Ik zal eerlijk zijn, dit is ongelooflijk.”

Albon (op dat moment ook in de file in bocht 1): “Oké, wat doen we nu?

Engineer Albon: “Maak de ronde af.”

Albon: “Maar ik zit er al een halve seconde vanaf.”

Engineer Albon: “Oké, blijf de pace houden, maar we gaan deze ronde naar binnen. Je mag Grosjean voorbij laten gaan, dat laat ik aan jou over.”

Norris: “Ik denk niet dat dit gaat werken.”

Engineer Norris: “Ze zijn te langzaam, probeer de delta positief te houden.”

Norris: “Dat kan ik niet.”

Engineer: “Oké, kom maar naar binnen.”

Q2

Norris: “Dit gaat een puinhoop worden.”

Pérez: “Wat is er mis met die Red Bull-jongens? Ze haalden mij in, ze haalden Sainz in. Het was een zooitje.”

