2000 man sterk maar niemand bij Mercedes spotte gesloten pits, Toto Wolff legt uit waarom

Het leek op een walk in the park uit te draaien voor Lewis Hamilton en dat had het ook moeten zijn. Maar zijn race nam een enorme wending na een wat Toto Wolff noemt ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’.

Het stond ergens in een hoekje van een scherm: pitlane closed. Maar niemand bij Mercedes zag het toen de gebeurtenissen elkaar snel opvolgden, legt teambaas Toto Wolff uit na de chaotische Italiaanse Grand Prix. “Het was een vreemd verloop van omstandigheden, misschien hadden we het eerder kunnen zien.”

Het begon met Kevin Magnussen die zijn kapotte Haas vlakbij de ingang van pits parkeerde, aan de binnenkant van Parabolica. Er werd in eerste instantie alleen met dubbel geel gezwaaid waarna de wedstrijdleiding toch besloot om de wedstrijd te neutraliseren met de safety car. De pits werd gesloten maar dat werd bij Mercedes niet opgemerkt, Lewis Hamilton zag de borden langs het circuit niet en kwam binnen.

Lees ook: Frustrerend weekend Verstappen eindigt met gevloek op boordradio

Wolff is schuldbewust naderhand: “Er werden beslissingen genomen die anders dan anders waren maar wel absoluut binnen de regels. Er hing geel voor de Haas die daar stond, 11 seconden later werd de safety car naar buiten gestuurd. Toen werd ook de pits gesloten, dat gebeurde niet met een rood licht maar met gele kruizen. Een van de strategen kreeg het door en schreeuwde het op de radio toen Hamilton de pit inreed. Er was verwarring. We kunnen die borden niet zien, het is een samenloop van omstandigheden waardoor Lewis zijn race is verpest. Daar zijn we niet blij mee maar we incasseren ‘m.”

Hamilton kreeg een 10 seconden stop and go opgelegd, deze moest hij inlossen na de herstart van de race. Deze was namelijk stilgelegd na de harde crash van Charles Leclerc. De race werd hervat met een staande start waarna Hamilton meteen naar binnen kwam. Hij kwam met 29 seconden achterstand op het veld naar buiten en wist er nog een zevende plaats uit te slepen.

Lees ook: Norris gefrustreerd door ‘gratis pitstops’ tijdens rode vlag: ‘Regel moet geschrapt worden’

“Die borden heb ik echt niet gezien dus dat is mijn eigen schuld. Dar leer ik weer van. Maar ik heb nog de zevende plek gehaald met het extra punt, dat zijn welkome punten die ik niet voor mogelijk had gehouden toen ik op zo’n grote achterstand de baan op kwam. Maar ik ben er blij mee, zeker ook omdat Verstappen geen punten heeft gescoord. Dus er is niet veel verloren vandaag.”

Wolff weet inmiddels ook waar hij had kunnen zien dat de pits dicht was.”Die kruizen kunnen wij niet zien. Als de coureur ze niet ziet, is de enige manier om te zien dat te zien, pagina 4 van het FIA communicatie systeem. Daar kijkt niemand op zodra de safety car ingezet wordt. Onze coureur was onderweg naar de pits, daar gaat alle aandacht naar toe. Ongelukkig, zou ik zeggen. Maar ook een opmerkelijke keuze om de pits te sluiten.”

Lees ook: Op weg naar een bijzonder podium: de boordradio’s van Gasly en Sainz tijdens slotfase Italiaanse GP