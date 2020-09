Norris gefrustreerd door ‘gratis pitstops’ tijdens rode vlag: ‘Regel moet geschrapt worden’

Lando Norris viel in de Grand Prix van Italië net naast het podium. De McLaren-coureur is tevreden met zijn prestatie, maar gefrustreerd omdat hij ‘door een regel’ een podium misloopt. “De enige reden dat ik geen podium scoor is omdat Stroll een gratis pitstop had.”

Terwijl Carlos Sainz op minder dan een seconde van de overwinning strandde, moet Lando Norris op Monza tevreden zijn met de vierde plek. De Britse jongeling lijkt niet helemaal vrede te nemen met die uitslag. “Dit was een goede race van mij, veel meer kon ik niet doen”, reageert Norris bij Sky Sports.

“Ik had een goede start en reed een goede eerste ronde”, gaat Norris verder. Zijn actie op Valtteri Bottas, die hij in de openingsronde in de tweede chicane inhaalde, was zelfs ingestudeerd. “Ik heb enkele video’s van vorig jaar bekeken. Dit was mijn plan, dus ik ben blij dat het gelukt is”, vertelt de McLaren-coureur.

Volgens Norris was P4 vandaag het hoogste haalbare. “De enige manier waarop ik P2 of P3 had kunnen halen was door me beter te kwalificeren op zaterdag. Carlos (Sainz, red.) heeft perfect werk geleverd”, vertelt de Brit over zijn teamgenoot die wel op het podium finishte.

Regel schrappen

Ondanks de vreugde voor zijn teamgenoot is Norris gefrustreerd dat Lance Stroll met een gelukje wel op het podium wist te finishen. “De enige reden dat ik niet op het podium sta, is omdat Stroll een gratis pitstop had. Eigenlijk verdienen ze dit niet echt”, zegt Norris. “Het voelt alsof ik goed werk heb geleverd, alleen scoor ik geen podium.”

Norris heeft dan ook zijn bedenkingen bij de regel die stelt dat een auto nieuwe banden mag krijgen tijdens een rode vlag-fase. “Ik denk dat regel geschrapt moet worden. Gasly kwam op zijn positie terecht dankzij een vroege stop, maar iemand die nog niet gepit had, krijgt gewoon 30 seconden cadeau. Wat Pierre deed was beetje geluk, maar dat hoort erbij. Maar wat Racing Point deed… Je weet wel, die verplichte pitstop, die hebben ze uiteindelijk niet moeten doen”, aldus Norris.

