Stroll blij met onverwacht podium: ‘Voelt goed om weer op het podium te staan’

Het was een bizarre Italiaanse Grand Prix met een knotsgek podium. Lance Stroll is blij met zijn tweede podium uit zijn carrière, maar beseft zich ook dat hij de race heeft verloren.

“Ik ben blij met P3. Het is een paar jaar sinds mijn laatste podium. Ik ben blij om weer terug te zijn op het podium. Het was mijn race om te verliezen. Ik had geen grip bij de start en iedereen haalde mij in. We hadden kunnen winnen”, zegt Lance Stroll na afloop.

“Maar ik ben blij voor Pierre. Hij verdient dit. Hij was zo constant tijdens de race. Ik had een goed gevecht met Carlos, maar haalde mij in. Desalniettemin ben ik erg blij met mijn derde plaats”, aldus de Canadees.

De race werd stilgelegd na de zware crash van Charles Leclerc in de Parabolica. Het was bizarre situatie volgens Stroll. “Je moet jezelf resetten. We zijn dit niet gewend”, zegt Stroll.

