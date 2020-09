Racing Point trekt beroep tegen straf om gekopieerde brake ducts in

Racing Point trekt het beroep tegen de straf vanwege de brake ducts in, zo laat het team in een verklaring weten. Racing Point kreeg een boete van 400.000 euro en moest 15 WK-punten inleveren vanwege de van Mercedes ‘gekopieerde’ brake ducts en legt zich nu dus neer bij deze straf.

Renault diende meermaals een protest in bij de FIA om de brake ducts van Racing Point, die niet volgens de regels zouden zijn. In de regels staat vastgesteld dat teams sommige onderdelen zelf moeten ontwerpen, maar de FIA oordeelde dat dit niet het geval was bij de brake ducts aan de achterzijde van de auto, die dus te veel leken op die van de Mercedes W10 uit 2019.

Racing Point kreeg een boete van 400.000 euro en moest ook 15 WK-punten inleveren. Het team besloot, net als andere teams die de straf te laag vonden, waaronder Ferrari en Renault, om in beroep te gaan tegen deze straf, maar laat het beroep nu dus schieten. “We verwelkomen de oplossing die de teams zijn overeengekomen en we zijn blij dat de FIA ​​de broodnodige verduidelijking heeft gegeven omtrent de regels voor vermelde en niet-vermelde onderdelen”, laat Racing Point in een verklaring weten.

“De stewards en alle bij de beroepsprocedure betrokken partijen erkennen dat er onduidelijkheid was in de regelgeving en dat we deze niet opzettelijk hebben overtreden. Nu de onduidelijkheid rond de regelgeving is opgelost, hebben we besloten ons beroep in te trekken in het bredere belang van de sport. Dit probleem was een afleiding voor ons en de andere teams, maar nu kunnen wij en alle anderen ons weer concentreren op wat we allemaal hier doen: hard racen en entertainment bieden aan de miljoenen F1-fans over de hele wereld.”