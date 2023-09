Bruno Famin, de interim-teambaas van Alpine, is nog niet echt bezig met het vinden van zijn vervanger. De zoektocht naar een nieuwe teambaas is iets wat niet hoog op zijn prioriteitenlijst staat, zo vertelt de Fransman. In plaats daarvan houdt hij zich vooral bezig met de mentaliteit van het team.

Alpine ging de zomerstop in met een plotselinge golf van totale instabiliteit. In een maand tijd vertrok namelijk bijna elk kopstuk uit de organisatie, inclusief teambaas Otmar Szafnauer. Een nieuwe teambaas was er nog niet, en dus nam Bruno Famin het maar op zich. Famin was op dat punt al hoofd van de motorontwikkeling en vicevoorzitter van het bedrijf Alpine. De aanname was dan ook dat het Franse team de zomerstop zou gebruiken om een nieuwe teambaas te vinden.

Inmiddels ligt de zomerstop alweer ver achter ons, maar lijkt er nog geen enkele vooruitgang te zijn op dat vlak. Er gingen enige tijd geruchten dat voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto in de kijker was bij Alpine. Die geruchten zijn inmiddels ook weer een stille dood gestorven. Famin gaat naar alle waarschijnlijkheid het seizoen gewoon uitzitten als interim-teambaas. De vraag is vooral of hij die rol volgend jaar ook zal gaan vervullen.

Recentelijk vroeg Autosport aan Famin of er een vertraging in de zoektocht naar een nieuwe teambaas was. “Er is geen vertraging in dat proces, want ik wil daar geen druk op leggen”, luidt het antwoord van Famin. “Voorlopig kijk ik het allemaal nog een beetje aan. Wat ik tot nu toe heb gezien is vrij positief. Op de baan ben ik erg tevreden met wat de coureurs doen en de mentaliteit die we hebben. Het belangrijkste is nu dat we diezelfde mentaliteit in onze fabrieken krijgen. Dat is het voornaamste waar ik me nu mee bezig hou. Het is niet een kwestie van één persoon, het is een kwestie van iedereen samen krijgen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je vanaf deze week in de winkel of in je brievenbus! Bestellen kan ook online, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie lees je alles over de constructeurstitel van Red Bull en blikken we vooruit op de volgende race in Qatar, waar Max Verstappen zijn wereldtitel kan prolongeren. En natuurlijk nog veel meer nieuws en achtergronden over de Formule 1, zoals:

Verstappen schenkt Red Bulls dreamteam een nieuwe hoofdprijs

Reportage: Nieuwkomer Liam Lawson, een klassieke kiwi

Bij oud-coureur Davide Valsecchi is de lach nooit ver weg

Logan Sargeant wil een blijvertje worden in de Formule 1

Hoe F1-teams de regels én de vleugels buigen

Tiffany Cromwell en Valtteri Bottas, een goed stel

Historie: Japanse flops in de Formule 1

Columns Graham Watson en Amber Brantsen

En verder de beste verhalen en het mooiste beeld van de Grands Prix