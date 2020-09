Op weg naar een bijzonder podium: de boordradio’s van Gasly en Sainz tijdens slotfase Italiaanse GP

Niemand had van tevoren kunnen voorspellen dat de strijd om de zege in de Italiaanse Grand Prix tussen Pierre Gasly en Carlos Sainz zou gaan, maar toch was dat de werkelijkheid. Sainz deed zijn best om zijn eerste Formule 1-zege te pakken, maar moest die eer toch aan Gasly laten. Een overzicht van de boordradio’s van beide coureurs op weg naar het bijzondere podium.

Na de rode vlag heeft Gasly een goede start vanaf de derde plaats op de grid en neemt meteen de tweede plek over. Hij heeft dan Hamilton voor zich, maar die gaat naar binnen voor zijn stop/go-penalty. “Kom in het ritme wat betreft het liften”, zegt de engineer van Gasly. “Je hoeft nu niet meer te liften. De Alfa’s achter je zullen de rest ophouden.”

“Oké, één van de Alfa’s is naar binnen gekomen. De McLarens zullen nu dus richting Räikkönen rijden”, krijgt hij even later te horen. Daarna begint Sainz dus inderdaad aan zijn weg naar voren en komt steeds meer in de buurt van Gasly. Met nog tien ronden te gaan krijgt Gasly instructies om wat instellingen aan te passen, maar: “Ik kan je niet horen”, meldt hij. Uiteindelijk kan hij na herhaling wel de instellingen aanpassen. “Sainz zit op 2,1 seconde achter je.” Later meldt Gasly opnieuw dat hij zijn engineer niet kan verstaan.

“Sainz 1,4 seconde achter je, de batterij is middel tot hoog. Je kan de overtake-knop gebruiken”, krijgt hij met vier ronden te gaan te horen. “Sainz zit nog maar twee tienden van de DRS-zone vandaan, je kan de overtake-knop gebruiken. Nog één ronde te gaan.”

Gasly krijgt regelmatig te horen dat hij de instellingen moet aanpassen, maar de Fransman zelf blijft vooral stil. De opperste concentratie maakt over de finishlijn echter plaats voor de grote vreugde. “O mijn god! Wat hebben we net gedaan?! We hebben de race gewonnen! O mijn god jongens, we hebben het opnieuw geflikt!”, aldus de oorverdovende Gasly. “P1, Pierre, P1!”, reageert zijn dolblije engineer, die hem nog de nodige instructies geeft. “O mijn god, we hebben de race gewonnen. Ik wil jullie allemaal feliciteren, echt allemaal. Jullie hebben het geweldig gedaan, iedereen in de fabriek in Faenza, iedereen bij Honda, dankzij jullie hebben we dit gedaan! Ik had eerder naar Milaan moeten verhuizen! Het is mijn thuisrace nu, wauw!”, grapt Gasly. “Zorg ervoor dat je de auto op de juiste manier uitzet straks, ik zie je op het podium!”, aldus zijn engineer.

Sainz wil voor de zege gaan

De rode vlag na de crash van Charles Leclerc leidt tot woede bij Sainz. “Wat een f****** mazzelaars! Waarom moeten ze nou die rode vlag zwaaien? Laat ons racen”, aldus de Spanjaard, die natuurlijk niet blij is dat iedereen nu een gratis pitstop kan maken, ook al hebben ze dus nog geen pitstop gemaakt.

Sainz moet bij de herstart eerst afrekenen met Räikkönen. “Carlos, doe het rustig aan met Räikkönen. “Begrepen”, antwoordt Sainz, die daarna wel nog benadrukt: “Ik richt me meer op Gasly.” “Eén tegelijk”, antwoordt zijn engineer. “Er zijn nog twintig ronden te gaan hierna”, zegt zijn engineer, die wordt onderbroken door zijn coureur. “Oké, oké, oké, oké”, aldus de Spanjaard die zich duidelijk wil concentreren.

“Hij heeft een goede pace, het wordt lastig maar ik zal het proberen”, zegt Sainz even later. Hij heeft Gasly op dat moment al in zijn vizier. “Je matcht Gasly, zelfs met die fout, je doet het goed Carlos”, zo wordt hij met nog tien ronden te gaan aangemoedigd. “Ik heb nu wat last van de vuile lucht”, meldt Sainz dan. “Te veel vuile lucht, verdomme”, verzucht hij met nog drie ronden te gaan. “Opperste concentratie, maak geen fouten. Je bent tweede Carlos, maak geen fouten”, waarschuwt zijn engineer. “Maar ik wil deze overwinning”, reageert Sainz.

Het lukt hem uiteindelijk niet om Gasly te passeren, wat leidt tot de logische teleurstelling. “Wat een race Carlos! Ik weet dat je wilde winnen, maar dit is een geweldig resultaat. Je hebt het het geweldig gedaan, ik ben een groot fan van je werk”, aldus zijn engineer. “Zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Ik had nog één ronde nodig. Goed werk jongens, we hebben ons best gedaan. Het was een geweldig weekend.