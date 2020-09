Verstappen blij dat het voorbij is: ‘Dit hele weekend was klote’

In de schaduw van de successen van het zusterteam Alpha Tauri beleefde Max Verstappen een middag om snel te vergeten. Bij de start verloor de Nederlander al een paar plekken waarvan hij zich moeilijk kon herstellen. “Er was niet zoveel dat ik kon doen.”

Tijdens de eerste safety car-periode, veroorzaakt door Kevin Magnussen die stil kwam te staan bij de ingang van de pitsstraat, dook Verstappen naar binnen. Omdat niet iedereen van de situatie gebruik maakte viel hij terug naar de veertiende plek. Toen daar de code rood na de crash van Charles Leclerc overheen kwam, was het lot van Verstappen bezegeld. Iedereen die nog niet gestopt was, kreeg een gratis pitsstop. Niet lang daarna gaf de motor van Verstappen ook nog eens de geest en was het klaar.

“Belachelijk, een aanfluiting”, mopperde Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. “De start was gewoon shit, ik had meteen wielspin. Daarna moest ik van het gas af, omdat ik in het midden zat. Ik zag ze aankomen, dus ik dacht ik rem maar, voordat we alledrie schade hebben. Daarna zat ik in een DRS-trein, dus daar kom je niet voorbij. Dus er was niet zoveel wat ik daar aan kon doen.”

Na de hervatting was de race al snel voorbij voor Verstappen. “Vanaf de herstart had ik meteen al problemen met de motor. En daardoor ben ik ook uitgevallen. Ik weet nog niet precies wat het is, maar het ligt in ieder geval aan de motor. Dat maakt niks uit voor volgende week. Heel ander circuit natuurlijk ook. Ik ben blij dat deze wedstrijd voorbij is, want het hele weekend was gewoon klote. Aan de andere kant ben ik wel heel blij voor AlphaTauri, dat ze hier toch winnen. Die 2019 Red Bull is niet zo verkeerd”, sluit de Nederlander grappend af.