Frustrerend weekend Verstappen eindigt met gevloek op boordradio

“Klote”, zo omschreef Max Verstappen het raceweekend op Monza. De Nederlander startte vanaf de vijfde plek maar moest al snel na de herstart opgeven vanwege motorproblemen. Een overzicht van de boordradio’s van Verstappen na de herstart.

Al bij de start van de race gaat het niet zo lekker voor Verstappen, die terugvalt tot de zevende plaats, achter Bottas. Bij de herstart na de rode vlag, veroorzaakt door Leclerc, start Verstappen vanaf de elfde plek, maar ook daar zakt hij al snel weg vanwege motorproblemen. “F***, de motor is te heet, wat een grap”, aldus de woedende Nederlander, die dan op de veertiende plek rijdt. “Het is nog steeds heet, wat wil je dat ik doe?”, vraagt Verstappen dan. “Op dit moment niets”, reageert zijn engineer, Gianpierro Lambiase.

“Wat kan ik doen?”, vraagt Verstappen opnieuw, waarna hij ingehaald wordt door de Haas van Grosjean. “Stand-by Max, ik kom erop terug”, antwoordt Lambiase. “Het werkt niet, het is f*****”, antwoordt de Nederlander. Hij krijgt daarna instructies om instellingen aan te passen, maar ook dat is tevergeefs. “F***! Het is nog steeds kapot”, zegt Verstappen. “Stand-by, Max. Ik zal snel met een antwoord komen”, reageert Lambiase. Pas als Verstappen al door de Parabolica is krijgt hij dan toch te horen: “Box, Max.” “Ik ben binnen”, reageert hij. “Het is een f****** grap”, zegt hij, waarna hij uitstapt.

