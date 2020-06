Onthuld: Zoveel betaalde Mercedes voor zijn F1-team

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes, heeft onthuld dat het ‘maar’ 175,7 miljoen dollar (154,8 miljoen euro) heeft betaald om haar Formule 1-team te kopen. Er deden geruchten de ronde over hoeveel Daimler had betaald om Brawn GP over te kopen, maar de daadwerkelijke verkoopprijs bleef een mysterie. Tot nu.



Twee weken maakte Williams bekend dat het nadenkt over een mogelijke verkoop van het team. Hoeveel die verkoop zal opleveren, is gezien de coronacrisis en Williams’ resultaten van de laatste jaren nog maar de vraag. Aan de andere kant van het spectrum onthulde Forbes op dinsdag hoeveel Daimler heeft betaald voor Brawn GP, op het moment van de aankoop de nummer 1 bij de constructeurs.

Gedetailleerd onderzoek van Daimlers bedrijfsdocumenten heeft precies aangetoond hoeveel heeft gekost om de sleutels van wat nu het Mercedes F1-team is, in handen te krijgen. Uit een van de documenten blijkt dat “de onderneming op 24 december 2009 45,1% van het geplaatste aandelenkapitaal van Brawn GP Limited verwierf voor een vergoeding van 76.987.000 pond (86.500.00 euro).”

Op het moment van de verkoop verkocht het management van Brawn GP ook 30% van de aandelen aan Aabar Investments uit Abu Dhabi, het logo van de investeringsgroep was nadien drie jaar te zien op de auto’s en overalls. Het team kreeg de naam Mercedes-Benz Grand Prix.

In een later document blijkt dat “Daimler UK Limited en Aabar Investments PJS in maart 2011 een overeenkomst bereikten om het resterende aandeel van 24,9% in Mercedes-Benz Grand Prix Limited te verwerven.” Dat aandeel was voordien in handen van het management. Dit verhoogde het aandeel van Daimler van 45,1% tot 60% en het aandeel van Aabar Investments van 30% tot 40%. “Om de bijkomende 14,9% te verwerven, betaalde Daimler UK Limited een vergoeding van 19.899.000 pond (22.400.00 euro)”, valt er te lezen.



Een jaar later krijgt Daimler alle aandelen in handen. “Op 19 december 2012 bereikte Daimler UK Limited een overeenkomst met Aabar Investments PJS om het resterende belang van 40% in Mercedes-Benz Grand Prix Limited te verwerven, waardoor het belang van Daimler UK Limited van 60% naar 100% steeg. De overeengekomen aankoopprijs was 44.000.000 pond (49.500.000 euro).”

Omdat Aabar Investments Daimler nog geld verschuldigd was, lag het feitelijke bedrag lager. Daarom werd “een bedrag van 40.400.000 pond (45.500.000 euro) betaald door Daimler AG en teruggestort op Daimler UK Limited. Het saldo van 3,6 miljoen pond werd vereffend door de nietigverklaring van een contractuele boete voor Aabar Investments als resultaat van een geannuleerde bestelling.”

Alles samengeteld betaalde Daimler voorlopig 137,3 miljoen pond (154,4 miljoen euro), maar twee verdere wendingen brengen dat bedrag naar beneden.

In 2013 werd Toto Wolff de baas van het Mercedes F1-team. Wolff wilde in ruil wel aandeelhouder worden. Wolff kreeg wat hij wilde, want zijn bedrijf Motorsports Invest kocht 30% aandelen in het team en nog eens 10% ging naar de ondertussen overleden Niki Lauda. In Daimlers documenten wordt deze herschikking omschreven als volgt: “in augustus 2013 verkocht het bedrijf 40% van het aandelenkapitaal in Mercedes-Benz Grand Prix Limited aan NL Holding GmbH (Niki Lauda, red.) en Motorsports Invest (Toto Wolffs bedrijf, red.) voor een bedrag van 40.000.000 pond (45.000.000 euro), waardoor het belang van 100% werd teruggebracht tot 60%.”

OVERZICHT

December 2009 – 45,1% – 86,5 miljoen euro

Maart 2011 – 14,9% – 22,4 miljoen euro

December 2012 – 40% – 45,5 miljoen euro

> Tussentotaal – 154,4 miljoen euro

2013 (verkoop aandelen Wolff/Lauda) – –45 miljoen euro

> TOTAAL – 109,4 miljoen euro

Uiteindelijk betaalde Mercedes dus 97,3 miljoen pond (109,4 miljoen euro) voor het succesvolle Formule 1-team, en dat terwijl de waarde van het team begin dit jaar op 1 miljard euro werd geschat. Hoe die prijs geëvolueerd is door de coronacrisis valt nog af te wachten.

* Conversies van pond naar euro zijn gemaakt op basis van de huidige wisselkoers.

