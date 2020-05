Williams denkt na over mogelijke verkoop team, breekt met titelsponsor ROKiT

Williams en titelsponsor ROKiT gaan nog voor er een race in 2020 is gereden uit elkaar. Dat heeft Williams-ceo Mike O’Driscoll bekendgemaakt. Tevens denkt Williams na over een aandelenverkoop, of zelfs de complete verkoop van de renstal.



Dat laatste is een consequentie van een koerswijziging bij Williams, nodig na meerdere sportief zeer teleurstellende jaren en de als gevolg daarvan teruglopende inkomsten.

“We denken na over alle mogelijke strategische opties. Daaronder, maar niet uitsluitend, overwegen we opties als het vinden van nieuw kapitaal, de verkoop van een minderheidsbelang in het team of de verkoop van een meerderheidsbelang of het hele bedrijf.”

Alle opties liggen dus – in andere woorden – op tafel, tot aan een verkoop van Williams aan toe. Williams benadrukt daarbij echter dat er nog geen beslissingen genomen zijn. Het zet zichzelf echter in zekere zin in de etalage om om ‘gesprekken met geïnteresseerde partijen te faciliteren’.

Slechte cijfers

Williams’ jaarcijfers over 2019 zijn ook niet rooskleurig . Williams’ omzet over 2019 zakte bedrijfsbreed naar 178 miljoen euro, tegenover 195 miljoen euro het jaar ervoor. Daarbij werd een verlies van 14.5 miljoen euro geschreven.

Vooral pijnlijk zijn de resultaten van Williams’ Formule 1-tak, zowel sportief (het finishte in 2019 als laatste in het WK met maar één punt) als financieel. De renstal zag haar omzet van 144 miljoen euro in 2018 naar 105 miljoen euro in 2019 zakken.

“De financiële resultaten over 2019 weerspiegelen onze sportieve teruggang, en in het verlengde daarvan de afgenomen inkomsten”, erkent O’Driscoll. “We hebben een aantal heel lastige seizoenen achter de rug”, verwoordt hij het nog netjes. En daar is de coronacrisis dan nog eens bovenop gekomen.

Breuk met ROKiT

Als gevolg hiervan is Williams aan een omvangrijke herstructurering van het team begonnen. Daar hoort bij dat het titelsponsor ROKiT en het daarbij behorende ROK DRINKS heeft laten weten ‘de samenwerking te beëindigen’.

Het zijn, kortom, moeilijke tijden voor Williams, dat de introductie van de budget cap in de Formule 1 per 2021 daarom wel zeer verwelkomt. Hetzelfde geldt voor de nieuwe technische regels in 2022. “We geloven in de langetermijnvisie van de sport om voor een gelijker speelveld te zorgen.”