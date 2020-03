Williams: ‘We zijn onherkenbaar ten opzichte van vorig seizoen’

Williams is volledig onherkenbaar ten opzichte van vorig jaar volgens teambaas Claire Williams. Het team uit Grove heeft verschillende veranderingen doorgevoerd en plukt hier nu de vruchten van.

2019 was het slechtste jaar uit de rijke geschiedenis van Williams. Het team behaalde maar één punt gedurende het hele seizoen en kon de rest van de grid niet bijhouden. Het eindigde laatste in zowel het kampioenschap voor constructeurs als in die voor coureurs.

Lees ook: George Russell: ‘Williams nog altijd de langzaamste auto’

Ondanks hoopgevende signalen tijdens de wintertests blijft de teambaas realistisch. “We zijn nog steeds aan het herstellen”, vertelt ze aan Motorsport.com. “Het team is onherkenbaar ten opzichte van waar we stonden qua structuur, proces, beleid, etc. Ik ben heel blij met de wijzigingen die we hebben doorgevoerd en we beginnen de uitkomsten hiervan al te zien. Toch hebben we nog een lange weg te gaan.”

Veranderingen

Veel van de problemen kwamen voort uit de mislukte testdagen. Het team miste vorig jaar tweeënhalve dag in Barcelona omdat de auto nog niet klaar was. Dit was volgens Williams het grote struikelblok. Het team besloot om delen van de 2020-auto uit te besteden zodat zij zich konden focussen op de veranderingen, vooral op planningsniveau.

“Er zijn een aantal kernpunten waar we ons op hebben gefocust. We hebben nu een sterk planningsteam, elk persoon hiervan richt zich op één bepaald onderdeel”, verklaart Williams. “Een dergelijke planningsfunctie hebben we jaren niet gehad. Dat is een van de belangrijkste redenen voor ons mislukte seizoen: we hebben de auto niet kunnen testen.”

Lees ook: Williams: ‘Drive to Survive 2 vertelt waarheid over 2019-voorseizoen’

“Je voelt het verschil in ons team. We kunnen nu veel beter met elkaar communiceren binnen de afdeling”, vervolgt de teambaas. “De geest en drijfkracht is er altijd wel geweest, maar het is meer zichtbaar dan ooit.”

Wat voor invloed deze veranderingen op de prestaties hebben, is pas te zien in Melbourne. Wel zag het voorseizoen er rooskleurig uit voor Williams. Het team uit Grove was gedurende de testdagen ruim twee seconden sneller dan tijdens de 2019-kwalificatie in Barcelona.