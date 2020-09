Ferrari kent pijnlijke 1000ste race in de Formule 1: ‘We waren gewoon niet snel genoeg’

Het zag er veelbelovend uit voor Ferrari na bocht één. Charles Leclerc lag derde na de start, maar zakte langzaam maar zeker weg in een chaotische Toscaanse Grand Prix. Uiteindelijk moet Leclerc zich tevreden stellen met een achtste plaats, terwijl Sebastian Vettel tiende werd. “We kwamen gewoon snelheid tekort”, zegt Leclerc.

Het moet een pijnlijk gezicht zijn geweest voor de CEO, Louis Camilleri en president John Elkann die aanwezig waren tijdens de jubileumrace van Ferrari in de Formule 1 op Mugello. De Ferrari’s kwamen simpelweg snelheid tekort. Charles Leclerc lag nog derde na bocht één, maar verloor gaandeweg steeds meer posities. Het was een frustrerende race voor de Monegask.

“We lagen derde na de start. Je hebt dan hoop op een goed resultaat, maar dan zie je dat de auto niet snel genoeg is”, zegt Charles Leclerc na afloop tegen Ziggo Sport.

“We hadden geen bandenproblemen, ook al hadden we iets meer moeite met de harde banden. We waren gewoon te langzaam. Op een gegeven moment werden we door vier auto’s ingehaald”, zucht de Monegask.

Teamgenoot Sebastian Vettel wist nog een puntje te sprokkelen door het legioen aan uitvallers, ook al had hij zijn eigen problemen bij de eerste start. Hij kon de spinnende Carlos Sainz niet ontwijken en beschadigde daarbij zijn voorvleugel.

“Het was een raar moment. Misschien dacht ik iets teveel na. Hij ging eerst naar rechts, toen ging ik naar links. En vervolgens ging hij naar links en kon ik hem niet meer ontwijken. Het maakte in het eindresultaat niet heel veel uit”, vertelt Sebastian Vettel aan Ziggo Sport.

De Duitser werd uiteindelijk tiende voor George Russell. Hij heeft het na afloop te doen met de jonge Brit. “Hij reed een geweldige race, zeker voor de laatste herstart. Hij was gewoon sneller dan ons. Het gaat wel een keer goedkomen met hem. Hij verdiende het punt vandaag”, aldus de viervoudig wereldkampioen.

